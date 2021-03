Zu absolvieren sind 7 km Crosslauf, 11 km Mountainbiken und 10 km Langlaufen. Die Langlaufloipe in der Alpen Arena ist trotz der warmen Temperaturen noch immer in einem guten Zustand.



Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld wird dabei in Villach um die österreichischen Staatsmeisterwürden kämpfen: Bei den Frauen trifft die EM-Silberne und zuletzt Weltcup-Zweite Romana Slavinec (Kolland Topsport Asics Gaal/STMK) auf die Staatsmeisterin von 2020 Carina Wasle (Wave Tri-Team TS Wörgl, T).



Bei den Männern kommen die Favoriten aus Kärnten: Der Staatsmeister 2020, Adrian Igerc (LG Südkärnten), wird sich mit Christoph Lorber und Robert Gehbauer (beide HSV Triathlon Kärnten) um die Medaillen matchen. Ein Wörtchen mitreden will auch der ehemalige Biathlet Felix Waldhuber (Sportverein Aigen im Ennstal/Stmk). Aufgewertet wird der Bewerb mit internationalen Top-Athleten aus Italien: Am Start der Weltcup-Dritte Giuseppe Lamastra und Alessandro Saravalle sowie die italienische Meisterin und zuletzt Wintertriathlon-Weltcupsiegerin in Asiago (ITA), Sandra Mairhofer. Alle drei nehmen den Kärnten ICEMAN als Vorbereitung für die Wintertriathlon-WM von 19.–21. März 2021 in Andorra.



Der gesamte Event wird unter strengen COVID-Auflagen ausgetragen. Ein umfassendes Präventionskonzept, vorgegeben vom Österreichischen Triathlonverband und eng abgestimmt mit dem Veranstalter, soll ein Höchstmaß an Sicherheit für Athleten und Betreuer garantieren. Erstmals wird dabei von allen Athleten und dem gesamten Organisationsteam ein negatives Testergebnis, nicht älter als 72 Stunden, vorzuweisen sein. Der Start erfolgt um 09:00 Uhr als Einzelstart mit einem 5 Sekunden Startintervall.