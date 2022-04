Zur Vorbereitung auf die IRONMAN World Championship 2021 in Utah, St. Georg startete Michael Weiss beim IRONMAN 70.3 Oceanside und traf dabei auf starke Konkurrenz. 2015 startete Weiss zum letzten Mal bei “seinem Klassiker”, der IRONMAN 70.3 Oceanside war vor 13 Jahren sein erster nicht-europäischer Wettkampf auf der Halbdistanz.

Bei einem sehr spannenden Bewerb holte sich Weiss Rang 14. “Solide Performance in allen 3 Disziplinen beim 70.3 Oceanside,” resümierte Weiss, der am Rad etwas bessere Beine wie beim IRONMAN 70.3 Lanzarote gehabt hat. Der Sieg ging an den Kanadier Jackson Laundry. Dahinter lieferten sich Lionel Sanders und Rudy von Berg einen Endsprint um Platz zwei, den es über die Mitteldistanz in den letzten Jahren selten gab.