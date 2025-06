Der ÖTRV und zahlreichen Veranstalten müssen immer wieder bei Veranstaltungen feststellen, dass sich gerade Triathlon-Einsteiger schwer tun, alle notwendigen Regeln korrekt einzuhalten.

In einem gemeinsamen Gespräch mit Trinews hat sich der ÖTRV entschieden in regelmäßigen Abständen Onlineseminare anzubieten, um den Triathlon-Rookies den Einstieg in den Sport zu erleichtern. Nach dem erfolgreichen ersten Onlineseminar 2024 mit über 50 Teilnehmer, wird der ÖTRV dieses Jahr zwei weitere Termine anbieten.

Eingeladen sind alle, vom Anfänger bis zum Profi, welche die wichtigsten Regeln im Triathlonsport in einer einfachen Form vorab erlernen oder auffrischen möchten. Das Seminar dauert 60-90 Minuten und wird vom stellvertretenden Technischen Direktor des ÖTRV, Werner Michalicka, und dem Technischen Koordinator des Wiener Triathlonverbands, Bernhard Huszar, geleitet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Das erste Seminar findet am 09.07.2025 um 19:00 Uhr über die Online-Videoplattform Zoom statt.

Link zum Seminar via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86884160165

Das zweite Seminar findet am 06.08.2025 um 19:00 Uhr über die Online-Videoplattform Zoom statt.

Link zum Seminar via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88303875733

Inhalte: