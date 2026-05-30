Jelle Kaindl siegt bei Europacup

Dass es im Hause Kaindl gleich noch ein weiteres Top-Resultat heute zu feiern gibt, dafür sorgte heute auch der jüngere Bruder von Tjebbe, nämlich Jelle. Der erst 17-Jährige hat im polnischen Rzeszów in seinem erst zweiten Elite-Europacupbewerb der Konkurrenz keine Chancen gelassen und sich als einer der Jüngsten in die Liste der Europacupsieger eingetragen.