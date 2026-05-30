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    Jelle Kaindl siegt bei Europacup

    Stefan LeitnerBy Keine Kommentare
    Jelle KaindlStefan Leitner | trinews.at
    Jelle Kaindl

    Dass es im Hause Kaindl gleich noch ein weiteres Top-Resultat heute zu feiern gibt, dafür sorgte heute auch der jüngere Bruder von Tjebbe, nämlich Jelle. Der erst 17-Jährige hat im polnischen Rzeszów in seinem erst zweiten Elite-Europacupbewerb der Konkurrenz keine Chancen gelassen und sich als einer der Jüngsten in die Liste der Europacupsieger eingetragen.

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    Stefan Leitner ist Herausgeber der Zeitschrift Trinews. Als aktiver Age Group Triathlet konnte er sich mehrmals für den IRONMAN Hawaii qualifizieren und internationale Medaillen in seiner Altersklasse gewinnen. Als Inhaber der Sport und Event Agentur Leitner organisiert Stefan Leitner mit seinem Team die ALOHA SPORT Events. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Sport und Event Agentur Leitner.

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