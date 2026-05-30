Feuersinger und Kaindl mit super Start in die Olympia-Qualifikation

Mit dem heutigen World Triathlon Championshipseries-Bewerb (höchste Liga) in Alghero (ITA) erfolgte der Startschuss zur zweijährigen Olympiaqualifikation im Triathlon. Die beiden Tiroler Therese Feuersinger und Tjebbe Kaindl belohnten sich nach schlechter Ausgangslage nach dem Schwimmen am Ende mit 15. Plätzen und richtig guten Punkte für das erste Qualifikationsranking. Die Siege gingen an Olympiasiegerin Cassandre Beaugrand (FRA) und den Olympia-Fünften Vasco Vilaca (POR). Für Familie Kaindl gab es heute aber noch einen weiteren Grund zum Jubeln.



Mit einem eher unüblichen Wasserstart fiel heute um 11 Uhr der Startschuss bei den Damen in Sardinien für die zweijährige Olympia-Qualifikation. Für einen der 55 begehrten Plätze für das olympische Rennen am Venice Beach in Los Angeles zählen am Ende die zwölf besten Ergebnisse (fünf bis max. sieben Rennen pro Qualifikationsjahr) eines Athleten oder einer Athletin, wobei maximal acht Resultate aus Bewerben kürzer als über die Olympische Distanz eingebracht werden dürfen.

Ausgerechnet bei ihrer stärksten Disziplin, dem Schwimmen, verlief es bei der Tirolerin Therese Feuersinger heute nicht nach Wunsch. Mit rund 40 Sekunden Rückstand ging es nach 1500m Schwimmen auf die 40km lange hügelige Radstrecke. Gleich auf der zweiten von neun Runden konnte der Rückstand aber wettgemacht werden und Feuersinger schaffte mit den Verfolgern den Sprung an die Spitze. Es wurde hart gefahren und die 18-köpfige Führungsgruppe baute ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Als Fünfte ging es für die Tirolerin in die zweite Wechselzone und zum abschließenden Lauf. Die Hitze war für alle fordernd, doch Feuersinger meisterte die vier Runden à 2,5km großartig und lief als 15. über die Ziellinie. Nach Platz 10 hier im Vorjahr und Platz 10 in Hamburg (2020) ihr drittbestes Ergebnis unter den besten Triathletinnen der Welt.

„Ich bin voll zufrieden heute mit dem Rennen. Es war ein super Start in die Olympiaqualifikation. Es stimmt mich sehr positiv für die nächsten zwei Jahre“, freut sich Feuersinger im Ziel.

Ergebnis WTCS Alghero 2026, Damen

Olympische Distanz (1500m Schwimmen, 40,5km Radfahren, 10km Laufen)

1. Cassandre Beaugrand (FRA), 1:53:49h

2. Beth Botter (GBR), 1:53:53h

3. Lisa Tertsch (GER), 1:53:58h

15. Therese Feuersinger (TRI-X-Kufstein, T), 1:56:44h

Bei den Herren bekam Paris-Olympiastarter Tjebbe Kaindl nach dem Schwimmen eine harte Aufgabe. Auf der rutschigen Radstrecke kam er gleich nach der ersten Wechselzone (schnellster Wechsel im Feld) zu Sturz und verlor dadurch wertvolle Sekunden. In der zweiten Verfolgergruppe in der sich auch WTCS-Debütant Thomas Windischbauer befand, ging es an die Verfolgung. Während Windischbauer mit einem Reifendefekt sein erstes Kräftemessen in der höchsten Liga des Kurzdistanztriathlons leider frühzeitig beenden musste, kämpfte Kaindl um jeden Meter. Der Einsatz am Rad blieb heute aber unbelohnt und die Führungsgruppe konnte nicht gestellt werden. Das Rennen der Herren war generell von Stürzen und Aufgaben geprägt. So sahen einige der Top-Athleten heute die Ziellinie nicht. Mit einem seiner besten Läufe auf dieser Distanz kämpfte Kaindl aber auch in der letzten Disziplin und holte neben seinem zweitbesten Ergebnis in dieser Serie ebenfalls richtig gute Punkte für die Olympia-Qualifikation. Der Sieg ging an den Olympia-Fünften aus Paris Vasco Vilaca, der wenige 100m vor dem Ziel den Brasilianer Miguel Hidalgo absprinten konnte.

Ergebnis WTCS Alghero 2026, Herren

Olympische Distanz (1500m Schwimmen, 40,5km Radfahren, 10km Laufen)

1. Vasco Vilaca (POR), 1:45:16h

2. Miguel Hidalgo (BRA), 1:45:35h

3. Ricardo Batista (POR), 1:45:45h

15. Tjebbe Kaindl (TRI TEAM TS Wörgl, T), 1:47:14h

DNF Thomas Windischbauer (starlim racing team wels, OÖTRV)

Mit dem guten Start in die Olympia-Qualifikation zeigt sich auch ÖTRV-Sportdirektor Robert Michlmayr sehr zufrieden und hebt ergänzend vor allem die starke mentale Komponente der beiden Tiroler am heutigen Tag hervor, da beide nach ungünstigen Ausgangssituationen am Ende tolle Resultate erzielt haben.