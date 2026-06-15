Premierensieg in Klagenfurt: Mattia Ceccarelli triumphiert beim IRONMAN Kärnten

Der Italiener Mattia Ceccarelli sorgte heute beim IRONMAN Kärnten-Klagenfurt für eine absolute Glanzleistung und sicherte sich seinen allerersten Sieg als Profi auf der IRONMAN-Distanz. Der 38-Jährige, der bereits seit 2018 im Profi-Zirkus unterwegs ist, durfte in Kärnten nun endlich zum ersten Mal das Siegerband in die Höhe stemmen.

Starkes Radsplit legt Grundstein für den Sieg

Ceccarelli entstieg dem Wörthersee als Dritter, bevor er mit der zweitschnellsten Radzeit des Tages (4:09:06 Stunden) das Fundament für seinen Erfolg legte. Damit brachte er sich vor dem abschließenden Marathon in eine hervorragende Ausgangsposition. Auf der Laufstrecke ließ der Italiener nichts mehr anbrennen und verteidigte seine Führung bis ins Ziel.

Der Norweger Jon Sæverås Breivold stürmte mit der schnellsten Radzeit des Tages (4:08:15 Stunden) durch das Feld und schob sich vom vierten Platz nach dem Wechsel noch auf Rang zwei (7:49:44 Stunden) vor. Ein Rückstand von fast sieben Minuten nach dem Schwimmen war jedoch eine zu große Hypothek, um Ceccarelli noch ernsthaft zu gefährden. Das Podium komplettierte der Deutsche Florian Angert (7:52:35 Stunden). Angert, der noch knapp vor Ceccarelli aus dem Wasser gekommen war, musste den Norweger zwar im späteren Verlauf des Marathons vorbeiziehen lassen, rettete den dritten Platz aber souverän ins Ziel.

Ceccarelli im Ziel: „Weiß jetzt, warum die Italiener Klagenfurt lieben“

Im ersten Interview im Zielgelände zeigte sich der sichtlich emotionale Sieger überglücklich:

„Ich wollte das Rennen heute einfach genießen. Die letzten 40 Kilometer auf dem Rad waren hart, weil ich Probleme mit der Verpflegung hatte. Aber es waren so viele italienische Fans an der Strecke, die mich ununterbrochen gepusht haben. Jetzt weiß ich definitiv, warum die Italiener dieses Rennen hier so lieben!“

Die Top-5 der Profi-Herren im Überblick

Name Land Schwimmen Radfahren Laufen Gesamtzeit Mattia Ceccarelli ITA 46:33 4:09:06 2:46:38 07:48:07 Jon Sæverås Breivold NOR 53:20 4:08:15 2:42:29 07:49:44 Florian Angert DEU 46:30 4:14:14 2:46:40 07:52:35 Milan Brons NLD 49:58 4:14:09 2:44:57 07:54:35 Gabriel Sandör SWE 47:11 4:18:44 2:43:13 07:54:57

Reine Männer-Profi-Startliste – Morsink schnellste Age-Grouperin

Da der IRONMAN Kärnten-Klagenfurt in diesem Jahr den männlichen Profis vorbehalten war, stand bei den Damen kein Profi-Feld am Start. Die schnellste Dame des Tages kam aus den Reihen der Age-Grouperinnen: Anna Morsink zeigte ein großartiges Rennen und finishte nach exakt 09:21:35 Stunden als schnellste Frau des Tages.