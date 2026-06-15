Termin für die Heim-Europameisterschaft 2027 in Kitzbühel bestätigt

Der Europäische Triathlonverband „Europe Triathlon“ hat in einer Presseaussendung den Termin für die Triathlon-Europameisterschaft 2027 verlautbart. Diese werden vom 11. bis 13. Juni 2027 in Kitzbühel stattfinden. Die feierliche Fahnenübergabe fand am Sonntagabend zum Abschluss der Triathlon-Europameisterschaften statt, welche am vergangenen Wochenende in Tarragona, rund 100km südlich von Barcelona erfolgreich ausgetragen wurden.



Der Spanier Jorge García überreichte dabei die Flagge offiziell an ÖTRV-Präsident Walter Zettinig und markierte damit den Übergang zum nächsten Gastgeberland. Unterstützt wurde die Übergabe von der spanischen Paratriathletin Eva María Moral Pedrero und Österreichs Paratriathleten Thomas Frühwirth, der kurz zuvor in seiner Klasse EM-Gold holte.

Kitzbühel zum dritten Mal EM-Austragungsort

Vor der beeindruckenden Kulisse der österreichischen Alpen wird Kitzbühel abermals einen unvergesslichen Rahmen für Europameisterschaften bieten. Dass Kitzbühel die Europameisterschaften austragen wird, wurde bereits 2025 verlautbart. Nun wurde auch der Termin für das Event offiziell bestätigt. Die Stadt vereint eine erstklassige Sporttradition, herausragende Veranstaltungskompetenz und eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Ausrichtung großer internationaler Events.

Mit seinen anspruchsvollen und attraktiven Wettkampfstrecken, einer hervorragenden Veranstaltungsinfrastruktur und großem Know-how internationale Sportereignisse auszurichten, ist Kitzbühel prädestiniert Athletinnen und Athleten, Teams, Unterstützerinnen und Unterstützer sowie Fans aus ganz Europa ein unvergessliches Meisterschaftserlebnis im kommenden Jahr zu bieten. Für Österreich ist es nach Linz 1990, Velden 1998 sowie Kitzbühel 2014 und 2017 insgesamt das bereits fünfte Mal, dass die Triathlon-Europameisterschaften ausgetragen werden.

Die Meisterschaften werden ein weiteres bedeutendes Kapitel in der reichen Triathlon-Geschichte Kitzbühels schreiben. Zuletzt begrüßte die Stadt bei den Europa-Triathlon-Jugendmeisterschaften 2025 die aufstrebenden Talente Europas und unterstrich damit erneut ihr Engagement für die Förderung und Präsentation des Sports auf allen Ebenen. Am kommenden Wochenende wird Kitzbühel zudem wieder Gastgeber eines Europacups sein und damit seine langjährige Tradition als Ausrichter hochwertiger internationaler Wettkämpfe unterstreichen.

Die Europameisterschaften 2027 werden bereits die dritte Austragung einer Europameisterschaft in Kitzbühel sein und den Ruf der Stadt, als eines der führenden Zentren Europas für Triathlon- und Ausdauersport, weiter festigen. Die internationalen Titelkämpfe haben darüber hinaus eine besondere symbolische Bedeutung: Der Österreichische Triathlonverband feiert im Jahr 2027 sein 40-jähriges Bestehen. Die Vergabe der Europameisterschaften stellt damit einen sportlichen Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Verbandes dar.

Europe Triathlon-Präsident Marc D’hooge bedankte sich bei der Fahnenübergabe herzlich bei der Stadt Tarragona, dass sie an diesem Wochenende die Triathlon-Europameisterschaften 2026 ausgerichtet haben. „Tarragona bot ein unvergessliches Fest des Sports mit hervorragender Organisation, begeisterter lokaler Unterstützung und einer mitreißenden Meisterschaftsatmosphäre. Im Namen der gesamten europäischen Triathlon-Gemeinschaft bedankt sich Europe Triathlon beim lokalen Organisationskomitee, den Freiwilligen, Offiziellen, Partnern, dem spanischen Verband und der Stadt Tarragona für ihr Engagement und ihre Gastfreundschaft. Er freut sich bereits aber auf Kitzbühel: „Nach dem Erfolg der Europameisterschaften an diesem Wochenende freuen wir uns darauf, unsere wichtigste Veranstaltung im Jahr 2027 nach Kitzbühel zu bringen. Kitzbühel verbindet eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Durchführung von Triathlon-Veranstaltungen auf Weltklasseniveau mit einer einzigartigen Sporttradition und einer spektakulären Naturlandschaft. Wir freuen uns darauf, Europas beste Athletinnen und Athleten in Österreich willkommen zu heißen und gemeinsam mit unseren Partnern ein unvergessliches Meisterschaftserlebnis für alle Beteiligten zu schaffen. Gleichzeitig möchte ich allen Mitarbeitenden, Freiwilligen, Offiziellen sowie Freunden und Familien danken, die die Europa-Triathlon-Meisterschaften in Tarragona zu einem so großen Erfolg gemacht haben.“

ÖTRV-Präsident Walter Zettinig: „Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Organisationskomitee und der Stadt Kitzbühel erneut die besten Athletinnen und Athleten Europas begrüßen zu dürfen. Wir sind überzeugt, weiterhin Veranstaltungen auf höchstem Qualitätsniveau auszurichten, und laden ganz Europa ein, gemeinsam mit uns ein unvergessliches Event im Herzen der Alpen zu erleben.“

Zu den Europa-Triathlon-Meisterschaften 2027 werden mehr als 2.000 Athletinnen und Athleten erwartet, begleitet von Trainerinnen und Trainern, Offiziellen, Familienmitgliedern und Unterstützern aus ganz Europa. Das Meisterschaftsprogramm umfasst Wettbewerbe für die Elite, den Paratriathlon und die Altersklassen (Age Groups). Ergänzt wird das Sportprogramm durch zahlreiche Gemeinschafts- und Festivalaktivitäten, die Kitzbühel für drei Tage zum Zentrum des europäischen Triathlons machen werden.