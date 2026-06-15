Schweißtreibender und erfolgreicher Einsatz in Mexiko

Die beiden frischgebackenen Sprint-Staatsmeister Lukas Pertl und Julia Hauser schrieben heute mit einem starken 9. bzw. 11. Platz beim Weltcup in Huatulco (MEX) im Olympia-Qualifikationsranking an.





Obwohl die Bewerbe über die Sprintdistanz bereits um 06:30 Uhr (Damen) bzw. 08:30 Uhr (Herren) Ortszeit starteten, waren die Bedingungen im mexikanischen Huatulco heute richtig fordernd: Bei Wassertemperaturen von 30° C und 35° C Außentemperatur kam es in beiden Bewerben zu Laufentscheidungen. Und vor allem die beiden amtierenden Sprint-Staatsmeister kamen heute mit den Bedingungen gut zu recht. So lief Julia Hauser erstmals nach ihrem Radunfall im vergangenen Sommer auf Weltcupebene wieder in die Top-Plätze. Mit Rang 11 fehlten der Wienerin nur vier Sekunden auf ein Top 10-Ergebnis. „Es ist ein echt cooles Gefühl international wieder dabei zu sein. Die Staatsmeisterschaften letzte Woche haben mir schon Selbstvertrauen gegeben. Ich bin körperlich schon fit und vertraue darauf! Ich bin einfach froh, wie weit ich schon wieder zurückgekommen bin. Ich lieb den Sport einfach! Das Flair bei den Wettkämpfen und das Gefühl dabei!“, so Hauser emotional im Ziel.



Unter die ersten 10 das gelang kurz darauf heute Lukas Pertl bei den Herren. Mit einem starken Lauf sicherte sich der Salzburger neben seinem vierten Karriere-Top 10 wie auch Hauser sehr gute Punkte für die im Mai gestartete Olympia-Qualifikation. „Ich bin richtig happy! Am Anfang will jeder immer die Punkte machen. Und das Rennen hier ist sicher sehr speziell. Es hat sehr viele Tücken. Dass das in der Hitze so aufgeht, da muss man sich gut darauf vorbereiten und das haben wir gemacht. Super Punkte und von Anfang bis zum Schluss ein Rennen, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Richtung ist gut, sie zeigt nach vorne. Jetzt wiederholen wir das elfmal und dann geht es ab nach LA“, scherzt Pertl im Ziel. Er weiß aber: „Der Weg ist noch weit, aber die Richtung stimmt!“

Ergebnis Weltcup Huatulco (MEX), Damen

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen)

1. Ana María Valentina Torres Gomez (MEX), 1:00:07 h

2. Kelly Wetteland (USA), 1:00:12 h

3. Noelia Juan (ESP), 1:00:15 h

11. Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W), 1:00:41 h

Ergebnis Weltcup Huatulco (MEX), Herren

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen)

1. Tyler Mislawchuk (CAN), 53:20 min

2. Sullivan Middaugh (USA), 53:28 min

3. Vinicius Avi Santana (BRA), 53:35 min

9. Lukas Pertl (TRI TEAM Hallein, S), 53:56 min

29. Philip Pertl (TRI TEAM Hallein, S), 55:07 min

42. Thomas Windischbauer (starlim racing Team Wels, OÖ), 56:05 min

43. Niklas Keller (RATS Amstetten SU, NÖ), 56:11 min

DNF Peter Luftensteiner (PSV Tri Linz, OÖ)