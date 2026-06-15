Völkl und Aschenbrenner holen Staatsmeistertitel auf Langdistanz

Hanna Völkl und Sebastian Aschenbrenner heißen die Staatsmeister 2026 auf der Langdistanz. Im Rahmen des Ironman Kärnten-Klagenfurt, Austria konnten sich die Salzburgerin und der Niederösterreicher erstmals einen nationalen Titel holen.



„Es ist unglaublich! Ich musste hinten raus wirklich kämpfen!“, so Aschenbrenner im Ziel, dem vor allem die Stimmung entlang der gesamten Strecke Gänsehautmomente bescherte. Er wurde im Gesamtklassement Sechster noch vor seinem Trainer Michael Weiss und Luis Knabl, der auf der Langdistanz sein Debüt feierte. Auch Völkl war von der Stimmung mehr als angetan: „Es war richtig cool! Beim Laufen dachte ich mir nur: ‚Nimm raus, nimm raus‘, es ist aber einfach so gut dahingerollt und die Zuschauer waren der Wahnsinn. Dass sich der Staatsmeistertitel ausgeht ist vollkommen überraschend für mich. Ich habe nicht damit gerechnet!, so Völkl, die im Vorjahr erst ihre erste Langdistanz absolvierte und heute gesamt Zweite wurde.

Insgesamt nahmen 3000 Athlet:innen bei der 27. Auflage des Klassikers teil.

Der Gesamtsieg ging bei den Herren (Profirennen) an den Italiener Mattia Ceccarelli. Bei den Damen wurde das Rennen nach der Ironman-EM in der Vorwoche in Hamburg (GER) als Altersklassenrennen ausgetragen.

Ergebnis Staatsmeisterschaft Ironman Kärnten-Klagenfurt, Austria, Herren

Langdistanz (3,8km Schwimmen, 180km Radfahren, 42,1 km Laufen)

1. Sebastian Aschenbrenner (ThreeGIANTS – 3G, NÖ), 7:55:49h

2. Michael Weiss (Sportverein Orthozentrum Wien, W), 8:05:26h

3. Luis Knabl (Triathlon Team Oberland, T), 8:15:28h

Ergebnis Staatsmeisterschaft Ironman Kärnten-Klagenfurt, Austria, Damen

Langdistanz (3,8km Schwimmen, 180km Radfahren, 42,1 km Laufen)

1. Hanna Völkl (Tri Team Hallein, S), 9:42:40h

2. Caroline Keller (RATS Amstetten SU, NÖ), 9:55:22h

3. Franziska Zuder (Schwimmverein Villach/Sektion Triathlon, K), 10:18:19h