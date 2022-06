Im zweiten Jahr der Sport Austria Finals in Graz wurden heute auch erstmals nationale Meisterschaften im Triathlon ausgetragen. Genauer gesagt Im Crosstriathlon. Carina Wasle holte dabei ihren bereits fünften Staatsmeistertitel in dieser Disziplin. Es ist dies der insgesamt 14. Staatsmeistertitel der Tirolerin. Kein Athlet und keine Athletin hat mehr als sie sammeln können. Bei den Herren siegte Andreas Silberbauer. Der Oberösterreicher holte damit seinen insgesamt vierten nationalen Titel, den zweiten im Crosstriathlon.

Start-Ziel-Sieg für Wasle

Vor etwas mehr als einer Woche holte Carina Wasle bei den World Triathlon Weltmeisterschaften im Crossduathlon (Crosslauf/Mountainbike/Crosslauf) die Silbermedaille. Heute hatte die Tiroler in allen drei Disziplinen die Nase vorne. Ungefährdet verteidigte sie ihren Titel vom Vorjahr und holte sie sich mit einem sehr kontrollierten Rennen ihren fünften Staatsmeistertitel in dieser Disziplin. Mit insgesamt 14 Staatsmeistertitel (7xWintertriathlon, 5x Crosstriathlon, 2x Duathlon) ist sie unangefochten die Nummer eins, was die Anzahl an Staatsmeistertitel in Österreich betrifft.

sehr kontrolliert gefahren und beim Lufen war dann eine schöne

„Es ist super gegangen! Es war eine total lässige Strecke und total super organisiert. Ich starte immer gerne zu Hause bei Staatsmeisterschaften!”, so Wasle im Ziel.

Ergebnis ÖSTM Crosstriathlon Graz, Damen

Standarddistanz (1000m Schwimmen, 25km Mountainbike, 8km Crosslauf)

1. Carina Wasle (TRI TEAM TS Wörgl, T), 2:25:29h

2. Martina Donner (WFV Finkenstein am Faakersee, K), 2:45:56h

3. Christina Herbst (Union LTU Linz, OÖ), 2:47:45h

Mit Aufholjagd zum Titel

Nach dem Schwimmen konnte Andreas Silberbauer ziemlich bald auf den Salzburger Daniel Niederreiter, der als Erster aus dem Wasser stieg, auffahren und in seinem Tempo den Vorsprung kontinuierlich ausbauen. Mit der schnellsten Rad- und Laufzeit sicherte sich der Oberösterreicher damit nach 2019 seinen zweiten Staatsmeistertitel im Crosstriathlon. Es ist dies sein insgesamt vierter nationaler Titel.

„Es hat perfekt gepasst! Den Staatsmeistertitel zu holen ist immer ein super Gefühl, vor allem weil es super gelaufen ist und die Strecke auch selektiv war und einer Staatsmeisterschaft mehr als würdig“, so Silberbauer glücklich im Ziel.

Ergebnis ÖSTM Crosstriathlon Graz, Herren

Standarddistanz (1000m Schwimmen, 25km Mountainbike, 8km Crosslauf)

1. Andreas Silberbauer (RC Grieskirchen, OÖ), 2:02:45h

2. Daniel Niederreiter (Tri Unlimited, S), 2:06:34h

3. Marcel Spandl (SU TRI STYRIA, STMK), 2:08:59h

Nachwuchs über Sprintdistanz top

Die schnellste Zeit im Nachwuchs erzielte die frischgebackene Crossduathlon-Junioren-Weltmeisterin Katja Krenn (FC Donald Lauf und Tri Team St. Ruprecht/Raab, STMK) bzw. Lukas Stumbauer (TriPower Freistadt, OÖ).