Wanda Sports Group: Negative Auswirkungen aufgrund des Corona Virus

In einer Meldung vom vergangenen Freitag an die Securities Exchange Commission (SEC) warnt die Wanda Sports Group, das Unternehmen, dem Ironman gehört, dass das Coronavirus „unsere Beteilungen sowie unsere Segmente Spectator Sports und DPSS nachteilig beeinflussen und negative Auswirkungen haben könnte.“

Erst kürzlich berichteten wir von Verkaufsabsichten der Wanda Sports Group von IRONMAN. Diese Gespräche dürften vom Ausbruch des Coronavirus beeinträchtigt sein.

Der Bericht stellt die Absage von Ironman-Veranstaltungen in China, Taiwan und den Philippinen in den Raum und sagt, dass das Unternehmen erwartet, auch andere Veranstaltungen absagen zu müssen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass viele Veranstaltungen in Europa entweder verschoben werden müssen oder ohne anwesende Zuschauer stattfinden könnten. Die Verschiebung oder Absage von Test- oder Qualifikationsveranstaltungen können sich nachteilig auf den Zeitpunkt und die Qualität der Veranstaltungen auswirken, die in den kommenden Monaten stattfinden werden.“

„Bei unseren Massen-Sportveranstaltungen, die nicht abgesagt oder verschoben werden, kann es aufgrund des geringeren Interesses (aus Angst vor einer Infektion oder Quarantäne oder im Vorgriff auf Absagen oder Verschiebungen) oder aufgrund von Reiseverboten, Flugstornierungen, Quarantänen oder andere Hindernissen zu einbußen kommen.“, heißt es in dem Bericht. „Bisher haben wir im ersten Quartal 2020 einen Rückgang der Registrierungen für unsere Sportveranstaltungen in China und der umliegenden Region verzeichnet. Wenn sich die Verbreitung des Coronavirus fortsetzt, gehen wir davon aus, dass die Anmeldungen für unsere Sportveranstaltungen mit im zweiten Quartal 2020 weiter sinken werden, was sich erheblich nachteilig auf die Ertragslage in unserem Segment Massensport auswirken könnte. “