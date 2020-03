Coronavirus: Super League Triathlon in Saudi Arabien abgesagt

Die Ausbreitung des Coronavirus hat nun auch Auswirkungen auf den Terminkalender des Super League Triathlon. Geplant war der Serienauftakt in diesem Jahr vom 27. bis 29. März in Saudi-Arabien in der Region Neom.

Auf der Startliste fand man unter anderem die Namen von Kristian Blummenfelt (NOR), Henri Schoeman, Richard Murray (bei RSA), Laura Lindemann und Justus Nieschlag (GER). In einem Allstar-Rennen sollten außerdem ehemalige Sportstars wie Paula Radcliffe (Marathonlauf), Cadel Evans und Jens Voigt (Radsport) gegeneinander antreten.