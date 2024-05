Ein Triathlon im Herzen der achtgrößten Stadt Österreichs? Diesem Ziel sind die Veranstalter des Welser Triathlons nicht nur näher gekommen – sie haben es direkt in das Herz von Wels geschafft.

Seit Juli 2023 bastelt das Team rund um Thomas Alt an einer neuen Streckenführung, um noch mehr City in den “starlim City Triathlon FestiWels powered by Humer” zu bekommen. Nach Abstimmung mit allen zuständigen Behörden und Auflagen kann endlich der Welser Stadtplatz als neues Eventgelände inkl. Wechselzone und Ziel präsentieren zu dürfen. Welser Sportlerinnen und Sportlern ist die Event-Location bereits vom Welser Silvesterlauf bekannt.

Die neue Streckenführung rund um den Stadtplatz bestärkt das City-Konzept und stellt den Abschluss eines mehrjährigen Aufbauprozesses dar.

“An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei der Polizei Wels, Stadt Wels, allen zuständigen Behörden und last but not least unseren unermüdlichen freiwilligen Helfern die uns seit mehreren Jahren die Treue halten,” so Thomas Alt vom Organisationsteam.

Weitere Informationen: https://www.wels-triathlon.at/