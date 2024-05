Der Triathlon in St. Pölten ist seit vielen Jahren ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender. 1700 Athletinnen und Athleten kommen am Wochenende vom 24. -26. Mai 2024 gemeinsam mit Familie und Freunden nach St. Pölten und beleben die Landeshauptstadt.

„Seit vielen Jahren haben wir Partnerhotels, die uns unterstützen und besondere Angebote für Starterinnen und Starter anbieten“, erzählt Nina Schwarz vom Organisationsteam. Dieses Jahr hat sich das Veranstalterteam auch gemeinsam mit einigen St. Pöltner Gastronomen etwas überlegt.

In ausgewählten Lokalen gibt es mit Athletenband 10% Rabatt auf’s Essen. Mit dabei sind Gaststätte Figl, Hotel-Gasthof Graf, Klangspiel, Schauspiel, Dolce Vita, Rocca Napoli, K&K, Flieger Bräu und Aelium. Die Lokale werden auch am Rennwochenende gut gekennzeichnet sein und freuen sich über viele Athletinnen und Athleten.

Bereits eine Woche vor der Challenge St. Pölten können Athleten beim ALOHA TRI Steyregg an den Start gehen, und den Ablauf bei einem Triathlon am Anfang der Saison noch einmal üben, bevor es in St. Pölten ernst wird. Die Sprintdistanz auf der komplett gesperrten Bundesstrasse lädt zu einer guten Generalprobe ein. Mit dem Code “Challenge2024” gibt es 10 % Rabatt für deinen Startplatz.