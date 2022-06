Bei perfekten Wetterbedingungen ging am heutigen Dienstag mit 2 Jahren Verspätung die 20. Ausgabe des Schulaquathlons über die Bühne. Die hohe Teilnehmerzahl von über 400 Schülern von 10- 18 Jahren aus beinahe 20 Schulen von Bregenz bis in das Klostertal erfreute nicht nur das Veranstalterteam. Das von den Schulsportreferenten Daniela Bader & Paul Reitmayr vom Triathlonclub Dornbirn, sowie ihrem Team bestens organisierte Event begeisterte die Teilnehmer, Lehrpersonen und Zuschauer gleichermaßen. Es wurden tolle Leistungen gezeigt und um jede Sekunde gekämpft.

Alle 20 Minuten starteten jeweils 30-60 Schüler gemeinsam in den Wettkampf im Sportbecken. Nach dem Schwimmen ging es in die Wechselzone und ohne Pause direkt in die Laufschuhe. Als Abschluss galt es knapp 2000m zur Talstation der Karrenseilbahn und wieder zurück zu laufen.

Als schnellste Dame im Ziel war Chiara Burtscher (Sportgymnasium Dornbirn) in 8:40 Minuten und mit Samuel Künz bewältigte auch bei den Schülern ein Triathlon- Spezialist aus dem Sportgymnasium Dornbirn die Strecke in 7:01 Minuten am schnellsten.

Mit dabei als Zuschauer von der Stadt Dornbirn waren Sportstadtrat Julian Fässler und der Leiter der Sportabteilung Jürgen Albrich. Vom Schulsport Vorarlberg zeigten sich Christoph Neyer und Conny Berchtold, sowie Daniel Frei und Kathrin Gesell von Hauptsponsor Skinfit an der Strecke.

Die Schüler-Landesmeister in den einzelnen Klassen:

Kat. A weibl – Burtscher Chiara (Sportgymnasium Dornbirn) – 8:40

Kat. B weibl – Velkavrh Jarin (BRG Dornbirn Schoren) – 8:44

Kat. C weibl – Huth Annabell (BG Gallus) 8:42

Kat. A männl. –Künz Samuel (Sportgymnasium Dornbirn) – 7:01

Kat. B männl. –Bernhard Julian (SMS Wolfurt) – 8:18

Kat C männl. – Künz Raphael (Gymnasium Schillerstraße) – 7:27



Schulwertung

Kat. A weibl. – Sportgymnasium Dornbirn (Burtscher Chiara, Sorger Anja, Plangg Sophia Paulina) – 27:55

Kat. B weibl. – BRG Dornbirn Schoren (Velkavrh Jarin, Zintl Nieve, Jopp Katja) – 29:53

Kat. C weibl. – BG Gallus (Huth Annabell, Giesinger Lena, Moosbrugger Tabea) – 28:58

Kat. A männl. – Sportgymnasium Dornbirn (Künz Samuel, Hämmerle Julian, Längle Linus) – 24:25

Kat. B männl. – SMS Bregenz Schendlingen (Rahimic Tino, Slemenda Marco, Corona Gianni) – 28:20

Kat. C männl. – BG Gallus (Hüsgen Jakob, Auer Tobias, Ferschitz Lorenz) – 25:55

Ein Dank geht an die Lehrpersonen, die ihre Schülerer motiviert und begleitet haben.