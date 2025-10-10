Trauriges Aus: Der Linztriathlon hört nach 20 Jahren auf

Aderlass für den Triathlon Sportkalender – jetzt ist es fix: Der Linztriathlon hat heuer das letzte Mal stattgefunden. Damit endet eine Ära, die 2005 am Pleschinger See begann. Das Event galt lange Jahre als zweitgrößte Breitensport-Veranstaltung von Linz und zog in seinen Glanzzeiten über 1.300 Teilnehmer aus bis zu 26 Ländern an.

Der internationale Stellenwert des Linztriathlons zeigte sich auch an prominenten Startern wie den Ironman-Größen Lothar Leder, dem mehrfachen IRONMAN 70.3 Weltmeister Michael Raelert oder dem sechsfachen Ironman Hawaii-Sieger Thomas Hellriegl.

Gründe für das Ende: Helferschwund und Finanzdruck

Wie viele großteils ehrenamtlich organisierte Veranstaltungen hatte auch der Linztriathlon mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Veranstalter Peter Weinzierl von TriRun Linz nannte vor allem zwei Hauptprobleme:

Mangel an freiwilligen Helfern: Über 200 Helfer sind für einen Event dieser Größenordnung nötig, doch die Mobilisierung wird immer schwieriger. Angespannte Finanzsituation: Die Sponsoring-Situation ist allgemein im Sportbereich schwieriger geworden. Hinzu kommt, dass sich Polizei, Rettung und die Gemeinde an den Vereinen immer stärker schadlos halten. Das bedeutet, dass diverse Gebühren (etwa für das Aufstellen von Verkehrszeichen oder das Zurverfügungstellen von Absperrgittern), die früher oft übernommen wurden, nun anfallen. Eine Durchführung ohne finanziellen Verlust sei dadurch kaum noch möglich.

Nach 20 Jahren endet die Geschichte des Int. Linztriathlons damit. Für Athleten im Großraum Linz gibt es mit dem ALOHA TRI Linz am 5. Juli 2026 über die Sprintdistanz und Kurzdistanz eine Alternative.

Trostpflaster: Nachwuchs-Triathlon bleibt

Ein kleines Trostpflaster gibt es dennoch: „Für den Nachwuchs veranstalten wir den Kids-Triathlon weiter, dieser steigt 2026 am 13. Juni“, so Veranstalter Peter Weinzierl.

Ein Blick zurück: Die reiche Linzer Triathlon-Tradition

Linz war schon immer ein guter Boden für den Triathlon. Die Stadt war bereits 1990 Austragungsort einer Europameisterschaft. Später organisierte Triathlon-Pionier Ewald Tröbinger (der spätere Linz Marathon, Linzer City Nightrun, Linzer Frauenlauf, … -Macher) den viel bestaunten Steeltownman (1994 bis 1997 in Ottensheim, 1998 bis 2001 am Pichlinger See).

Der „Linztriathlon“, organisiert vom 2002 gegründeten Verein TriRun Linz, startete dann 2005 am Pleschinger See.

Höhepunkte des Linztriathlons

2008: Einführung der Mitteldistanz Mit der „Halbiron“-Distanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen) erreichte das Event seinen Höhepunkt. Besonders attraktiv: Die Laufstrecke führte über zwei Donaubrücken mitten ins Stadtzentrum mit Wendepunkt beim LENTOS Kunstmuseum.

2015: Dreifache Distanz-Wahl Das Event bot die Distanzen Sprint, Olympisch und Halbiron an, ergänzt durch Kinder- und Jugendrennen sowie Aqua-Bike-Varianten.

2017: Österreichische Staatsmeisterschaften Die Austragung der österreichischen Triathlon-Staatsmeisterschaften auf der Mitteldistanz durch den ÖTRV unterstrich die nationale Bedeutung.

2019: Spektakuläres 15. Jubiläum Das Jubiläum lockte knapp 1.300 Athleten an – ein Hexenkessel am See mit Seriensiegern wie Gerald Will (Sprint).

2023: Starkes Comeback Nach einer Corona-Pause von 2020 bis 2022 kehrte das Event mit über 1.000 Startern zurück.

Mit der diesjährigen, der 18. Auflage, endet die Geschichte des Int. Linztriathlons, der sich als einer der größten Triathlon-Events in Mitteleuropa etabliert hatte.