Aufgrund einer nicht erteilten Genehmigung am Pfingstwochenende muss der traditionelle Neufeld – Triathlon 2025 in den Herbst verschoben werden.

Veranstalter Robert Pscheidl erklärt die Verschiebung: „Leider steht der 38. Neufeld Triathlon unter keinem guten Stern. Erstmals in der Geschichte dieses Bewerbs hat uns vor einer Woche die Nachricht ereilt, dass wir keine Genehmigung von der BH Eisenstadt erhalten werden. Der Grund: Es ist Pfingsten. Für uns war diese Nachricht nicht vorherzusehen, und wir haben den Genehmigungsablauf zeitlich wie in den letzten Jahren geplant. Diese Nachricht hat uns erneut in eine kurze Schockstarre versetzt. Aber, wie Ihr uns kennt, haben wir sofort an einem Plan B gearbeitet, denn „absagen“ war für uns schon zu Corona-Zeiten keine Option. Also haben wir nach einem Ersatztermin gesucht. Klar war auch, dass es im Juni nicht mehr möglich ist, da die Wochenenden alle bereits vergeben sind. Daher haben wir uns entschlossen, ein würdiges Triathlon-Saison-Finale zu veranstalten.“

Der neue Termin für den Neufeld Triathlon ist der 19. – 21. September 2025.

Alle Informationen unter: https://www.neufeld-triathlon.at