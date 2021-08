Endlich sind sie da, die von Triathleten und Zeitfahrern sehnsüchtig erwarteten HADRON2-DISC- Hinterräder. Die perfekte Aero-Waffe, um die letzten paar Watt und die entscheidenden Sekunden auf der Wettkampfuhr herauszukitzeln. Doch das DISC ist noch so viel mehr als ein Scheibenrad: Es ist eine Revolution in puncto Technologie. Natürlich setzt es, wie zu erwarten war, einen neuen Standard in Sachen Aerodynamik, es ist aber auch innovativ konstruiert: asymmetrische, linsenartige Form, innen hohl, Außenwände in Doppelschaum-Sandwich-Bauweise. Diese macht es ultraleicht, verleiht ihm aber auch hohe Seitensteifigkeit für optimalen Krafttransfer. Das DISC-Laufrad ist als Version für Scheiben- und Felgenbremsen zu haben und tubeless-ready.

„Bei Swiss Side haben wir das Ziel, die maximale Leistung zu einem fairen Preis anzubieten. Entwicklung und Produktion des DISC-Hinterrades haben so lange gedauert, weil es ein sehr komplexer und kostspieliger Prozess ist. Für uns stand jedoch außer Zweifel, dass wir dieses einzigartige Produkt auf den Markt bringen, und wir freuen uns, dass wir unseren Kundinnen und Kunden nun endlich die unvergleichliche Geschwindigkeit und das besondere Gefühl schenken können, die ein DISC-Laufrad bringt“, sagt Jean-Paul Ballard, CEO von Swiss Side.

Das neue HADRON2 DISC-Hinterrad für Scheibenbremsen:

Maximale Aerodynamik, verringerter Windwiderstand auf der Geraden und noch besserer Segeleffekt bei Wind. Dieses Laufrad ist in asymmetrischer, linsenartiger Form gefertigt, innen hohl und hat Außenwände in Doppelwand-Sandwich-Konstruktion für minimales Gewicht, maximale Steifigkeit und optimale Kraftübertragung. Tubeless-ready mit einer Innenbreite von 20 mm.180-EXP-Nabe von DT Swiss. Gesamtgewicht: 1100 g. Preis: EUR 2.238.

Das neue HADRON2 DISC-Hinterrad für Felgenbremsen:

Maximale Aerodynamik, verringerter Windwiderstand auf der Geraden und noch besserer Segeleffekt bei Wind. Dieses Laufrad ist in asymmetrischer, linsenartiger Form gefertigt, innen hohl und hat Außenwände in Doppelwand-Sandwich-Konstruktion. Es besteht aus Materialien aus der Raumfahrt, unter anderem T1000- und M46J-Carbonfasern, gebettet in hitzefestes Harzsystem, gelegt um federleichte Rohacell-Kerne. Das Endprodukt garantiert minimales Gewicht, maximale Steifigkeit und optimale Kraftübertragung. Tubeless-ready mit einer Innenbreite von 17 mm für Kompatibilität mit allen verbauten Bremsarme für Felgenbremsen. 180-EXP-Nabe von DT Swiss. Gesamtgewicht: 1090, Preis: EUR 2.379. Hergestellt in Europa.

Das HADRON2 DISC-Hinterrad ist ab sofort erhältlich auf swissside.com.