Mitreißende Stimmung, sportliche Höchstleistungen und ein begeistertes Publikum: Der erste Stadttriathlon in Amstetten feierte am 22. Juni 2025 eine mehr als gelungene Premiere. Das innovative Super-Sprint-Format mit 300m – 10km – 3km zog sowohl Triathlon-Einsteiger als auch erfahrene Athletinnen und Athleten in seinen Bann, und sorgte auch bei den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern entlang der Strecke und im Zielbereich für große Begeisterung.

Schon beim Start im neuen Amstettner Stadtbad herrschte großartige Stimmung und zahlreiche Zuschauer feuerten die knapp 200 Starterinnen und Starter bereits beim 300m Schwimm-Part an.

Auf dem Rad folgte eine knapp zwei Kilometer lange Zubringerstrecke zum Hauptplatz – ab dort wurde es richtig intensiv: fünf schnelle Radrunden à 1,5 Kilometer durch die Amstettner Innenstadt verlangten den Teilnehmern alles ab, ehe es in die 2. Wechselzone und zum abschließenden Laufpart ging. Drei Kilometer – aufgeteilt in drei knackige Runden mitten durch das Zentrum – mussten absolviert werden. Angetrieben vom Applaus der begeisterten Zuschauer erreichten schließlich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter großem Jubel das Ziel direkt am Hauptplatz.

Tagessieger bei den Herren wurde Clemens Oberleithner in 30:49 von den RATS Amstetten vor Konstantin Geister, RATS Amstetten und Jakob Haslinger, RIG Gaming.

Bei den Damen siegte Regina Müller in 38:10 vom Team milliSports vor Lisa Maria Krennmayr, RATSAmstetten und Eva Lutz.

Auch erfahrene Triathleten, die vor der Veranstaltung wegen der kurzen Distanzen (300 / 10 / 3) doch eher unsicher waren, zeigten sich nachher begeistert.

„Die Stimmung war einfach unglaublich. Dieses Format mitten in der Stadt bringt den Triathlon wirklich zu den Menschen“, schwärmten die Teilnehmer im Zielbereich. Auch die Veranstalter zeigten sich mehr als zufrieden: „Es war ein echtes Sportfest für Amstetten. Wir freuen uns schon jetzt auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr!“

Mit seinem kompakten, zuschauerfreundlichen Format und der einzigartigen Innenstadt-Kulisse hat der Amstettner Stadttriathlon auf Anhieb überzeugt – und wird sich als Fixpunkt im regionalen Sportkalender etablieren.

Termin im kommenden Jahr wird der So.21.06.2026 sein.