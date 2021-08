Die Erstausgabe des IRONMAN 70.3 Graz fand im grünen Herzen von Österreich statt. An einem wunderschönen Tag Mitte August kamen 1200 Athleten zusammen, um die erste österreichische Medaille der Saison zu erobern.

Eine Veranstaltung, bei der die Altersklassenathleten im Mittelpunkt standen und von denen etwa 20 Prozent zum ersten Mal diese Distanz absolvierten. Die Rennstrecke ermöglichte es sowohl den See mit seiner Grünanlage außerhalb von Graz als auch die Altstadt zu entdecken.

Der Tag war bereits in den frühen Morgenstunden von Hitze geprägt, was die Athleten dazu zwang, den Schwimmkurs im Schwarzl See ohne Neoprenanzug zu absolvieren. Durch den Rolling Start konnten die Athleten ohne Gedränge ins Wasser gelangen.

Danach ging es für 1,9 km entlang des Seeufers, gefolgt von einer 90 km langen Radstrecke und einem abschließenden Zieleinlauf im Herzen der Stadt. Die Athleten waren auf der überwiegend flachen Radstrecke, welche diese bei einem steilen Anstieg auf die Probe stellte, umgeben von der schönen steirischen Landschaft und von umringt von Menschen, die die Athleten von Straßenrand bis zum Ende anfeuerten. Die Laufstrecke führte komplett durch die Straßen der Altstadt und die Athleten erreichten das Ziel im Herzen des Karmeliterplatzes.

Die ersten Athleten, die die Ziellinie überquerten, waren die einheimischen Favoriten und Profisportler Christoph Schlagbauer und Florian Kandutsch, deren Ergebnisse nur für die Steirischen Meisterschaft zählen.

Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl: „Der Ironman ist nicht nur eine zentrale Veranstaltung im Grazer Sportjahr, sondern auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Wir dürfen mehrere Tausend Athletinnen und Athleten und deren Familien und Fans bei uns in Graz willkommen heißen. Das ist ein wichtiger Impuls für die Hotel- und Gastronomiebetriebe. Graz wird damit außerdem wieder international sehr gut sichtbar.“

Diese erste Ausgabe in Graz hat alle Voraussetzungen, um eine wichtige Veranstaltung sowohl in der internationalen Triathlonwelt als auch für Österreich im Allgemeinen zu werden.