Im Rahmen des Ausee-Triathlons wurden heute in Blindenmarkt (NÖ) die Österreichischen (Staats-) Meisterschaften auf der Sprintdistanz ausgetragen. Während sich Pia Totschnig wenige Tage vor ihrem 21. Geburtstag mit der schnellsten Laufzeit und trotz Penalty ihren ersten Staatsmeistertitel sicherte, schlug der 23-jährige Gasteiner Philip Pertl nach 2017 zum bereits zweiten Mal auf dieser Distanz zu.

Laufentscheidung bei den Damen

Bei sehr sommerlichen Bedingungen von über 30°C starteten die Damen um 14 Uhr im niederösterreichischen Blindenmarkt ins Rennen. Tanja Stroschneider und Sarah Hämmerle stiegen nach 750m Schwimmen vorne aus dem Wasser. Stroschneider kam mit der neuen Radstrecke am besten zu Recht und wechselte als Erste auf die Laufstrecke. Auf der ebenfalls neuen Laufstrecke schlug dann die Stunde von Pia Totschnig. Mit der schnellsten Laufzeit des Tages bei den Damen und trotz Penalty holte die Tirolerin vor Tanja Stroschneider und ihrer Tiroler Landsfrau Magdalena Früh ihren ersten Staatsmeistertitel.

„Wahnsinn! Ich kann es noch gar nicht glauben! Das hätte ich mir nicht erträumt heute in der Früh! Es war ein richtig cooles Rennen und mir ist es überall gut gegangen. Auf der Radstrecke hat uns Tanja (Anm.: Stroschneider) gleich gezeigt wo es langgeht. Beim Laufen habe ich gewusst: Jetzt oder nie!, so Totschnig überglücklich im Ziel.

Ergebnis Österreichische Staatsmeisterschaft Blindenmarkt, Damen

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5,1km Laufen)

1. Pia Totschnig (Raika Tri Telfs, T), 1:02:24 h

2. Tanja Stroschneider (Team bikepirat.at, NÖ), 1:02:41 h

3. Magdalena Früh (1. TTC Innsbruck, T), 1:03:17 h

Bruder-Duell um Gold

Die Herren starteten um 15:30 Uhr in ihr Rennen. Olympiastarter Luis Knabl stieg knapp vor Lukas Kollegger, Tjebbe Kaindl und Thomas Windischbauer aus dem Wasser. Die Pertl-Brüder Lukas und Philip sowie Martin Demuth konnten zu Beginn der Radstrecke ihren minimalen Rückstand nach dem Schwimmen wettmachen und die Lücke zufahren. Bei Kilometer 8 von 20 führte die sechsköpfige Gruppe (Windischbauer führte die zweite Gruppe am Rad an) das Feld an. Durch einen entscheidenden Fehler von Demuth und Knabl in der Wechselzone gingen die Salzburger Pertl-Brüder und der Tiroler Tjebbe Kaindl als erste auf die Laufstrecke. Danach kam es zum Duell der beiden Brüder um den Staatsmeistertitel, welches Philip, der Jüngere, heute für sich entscheiden konnte. Somit gibt es im Hause Pertl nun zwei Doppel-Staatsmeister auf der Sprintdistanz. Während Lukas 2014 und 2015 die Nase vorne hatte, freut sich Philip nach 2017 über den zweiten Titel.

„Ich habe es mir zwar ausgerechnet aber nicht erwartet! Ich habe gerade eine sehr gute Radform. Das war die Basis heute. Auf der dritten Laufrunde habe ich voll riskiert und es durchgezogen“, so Philip Pertl über sein Rennen.

Ergebnis Österreichische Staatsmeisterschaft Blindenmarkt, Damen

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5,1km Laufen)

1. Philip Pertl (TRI TEAM Hallein, S), 54:05 min

2. Lukas Pertl (TRI TEAM Hallein, S), 54:17 min

3. Tjebbe Kaindl (Wave Tri Team TS Wörgl, T), 54:52 min