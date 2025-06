in

1. Nicole Bauer (TRIHEROES ASKÖ NÖ, NÖ), 33:48min 2. Theresa Moser (RC Figaro Sparkasse Lienz, T), 33:57min 3. Leonie Hauser (HSV Triathlon Kärnten, K), 34:03 minSehr glücklich zeigt sich natürlich auch der Staatsmeister bei den Herren, Samuel Künz: „Es war für mich ein ziemlich gutes Rennen. Hab mich sehr gut gefühlt. Ich freu mich ziemlich!“ Bereits auf den ersten Laufmetern setzte er sich an die Spitze des Feldes und holte neben dem Tagessieg auch seinen ersten Staatsmeistertitel.

„Das war jetzt mein zweiter Staatsmeistertitel heuer und ich bin echt happy, dass es auch so ohne große Erwartungen geklappt hat“, freut sich Nicole Bauer nach Platz zwei im Vorjahr über den Titel. Geholt hat sie diesen auf der letzten Laufrunde, nachdem sie als Vierte aus dem Wasser eine Aufholjagd startete. Hinter der Tagessiegerin Elisa Marcon aus Italien konnte Bauer auf der letzten Runde die Ost-Tirolerin Theresa Moser noch abfangen und als Staatsmeisterin über die Ziellinie laufen. Es ist dies nach dem Sprint-Staatsmeistertitel vor einem Monat in Kirchbichl der zweite nationale Titel für die 20-Jährige.

