In knapp einem Jahr steigt im Münchner Olympiapark nicht nur die Triathlon-Europameisterschaft der Elite Athleten, auch über 1.000 Age Group Athleten werden um den Europameistertitel in ihren Altersklassen kämpfen.

Im Rahmen der “European Championships”, die erstmalig vor drei Jahren in Glasgow ausgetragen wurden, werden die Europameister in mehreren Sportarten, darunter Leichtathletik, Beachvolleyball, Klettern, Kanu, Bahnradsport und Radsport, Mountainbike, BMX, Turnen, Tischtennis und Triathlon. Ziel der elftägigen Veranstaltungen ist ein gesteigertes Medieninteresse und eine Liveübertragung aller Bewerbe.

Die Altersklassen Athleten starten im Karlsfelder See. Die Radstrecke führt die Athleten in den Olympiapark, in welchem die zweite Wechselzone beheimatet ist. Von hier läuft man fünf Kilometer im Olympiapark um Medaillen.

Der Age Group Bewerb findet am 14. August 2022 statt.