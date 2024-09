Die Apple Watch Ultra revolutionierte den Markt für Ausdauersportler, indem sie alle Funktionen der regulären Apple Watch mit umfassenden Trainingsdaten für Schwimmen, Radfahren und Laufen kombinierte. Plötzlich gab es eine Uhr, die einen Ironman und das gesamte dazugehörige Training bewältigen konnte.

Die Apple Watch-Reihe wurde seitdem kontinuierlich verbessert, insbesondere mit der Einführung von WatchOS 11 Anfang des Jahres, das noch mehr Trainingsinsights bietet.

Gestern hat Apple viele dieser Trainings- und Gesundheitsfunktionen in die kostengünstigere Apple Watch Series 10 integriert. Diese Uhr ist jetzt eine attraktive Option für Läufer, Radfahrer und Triathleten, die eine Uhr zur Ergänzung ihres iPhones suchen und gleichzeitig ihre Gesundheits- und Trainingsbedürfnisse erfüllen möchten. Sie erhalten viele der Trainingsfunktionen der teureren Ultra in einer Uhr, die nur etwas mehr als die Hälfte kostet.

Mit einer Akkulaufzeit von 18 Stunden (gegenüber etwa 36 Stunden bei der Ultra) kann die Series 10 zwar keinen Ironman oder einen 160-km-Ultramarathon bewältigen, aber sie eignet sich hervorragend für fast alle anderen Langstreckenrennen. Sie ist auch eine gute Wahl für diejenigen, die eine Uhr suchen, die nicht so voluminös am Handgelenk ist, was wahrscheinlich bei vielen Frauen mit schmalen Handgelenken beliebt sein wird, die häufig bei Lauf- und Triathlon-Veranstaltungen anzutreffen sind.

Der Verkaufspreis der Apple Watch Series 10 beginnt bei 449€.

Neues Design

Die neue Series 10 bietet das größte Display, das jemals auf einer Apple Watch verfügbar war – sogar größer als das der Ultra 2 – in der dünnsten Uhr, die Apple jemals hergestellt hat. Das Design zeichnet sich durch abgerundete Ecken aus,sodass sie sehr elegant aussieht.

Die Apple Watch Series 10 ist sowohl aus Aluminium als auch aus Titan erhältlich. Die Metallrückseite integriert die Antenne in das Gehäuse und ist so nahtlos angebracht, dass es aussieht, als wäre die Uhr aus einem einzigen Stück Metall gefertigt. Diese neue Rückseite ermöglicht auch ein viel schnelleres Aufladen. Sie können in 30 Minuten auf 80 Prozent Leistung kommen und acht Minuten Aufladen reichen für bis zu acht Stunden Schlafverfolgung. (Wir erklären unten,warum das wichtig ist.)

Die Uhr wird in den Größen 42 und 46 mm erhältlich sein. Es gibt auch eine Reihe neuer Armbänder, darunter einige, die zu den neuen Titankolorationen passen.

Display

Der größere Bildschirm erleichtert das Lesen von Nachrichten und vor allem das Anzeigen von Trainingsinformationen unterwegs. Das Weitwinkel-OLED-Display ist bei Betrachtung aus einem Winkel um 40 Prozent heller, sodass Sie Ihr Handgelenk nicht so stark drehen müssen, um während des Trainings Daten sehen zu können.

Das größere Display bietet neun Prozent mehr Bildschirmfläche als die Series 9, was die Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit verbessert – es wird viel einfacher sein, Nachrichten zu tippen oder ein Training zu pausieren.

Gesundheits- und Trainingsfunktionen

Das neue WatchOS ermöglicht einige innovative Funktionen zur Erholungserfassung und Gesundheitsüberwachung. Die neue Vitals-App ermöglicht es Ihnen, Ihre nächtlichen Gesundheitsmetriken schnell zu überprüfen, während Training Load Ihnen hilft, die Auswirkungen Ihres Trainings zu bewerten. Sie können auch Ihre Aktivitätsringe anpassen, um sich bei Bedarf tatsächlich einen freien Tag gönnen zu können, ohne sich schuldig zu fühlen.

Die bahnbrechende Funktion im Gesundheitsbereich ist jedoch die neue Benachrichtigung über Schlafapnoe – das neue Design und das schnellere Aufladen machen es einfach, die Apple Watch Series 10 die ganze Nacht am Handgelenk zu tragen, und sie verfolgt Herzfrequenz, Atemfrequenz und Handgelenktemperatur. Sie erkennt auch Anzeichen von Schlafapnoe, eine potenziell schwere Erkrankung, bei der Sie im Schlaf wiederholt aufhören zu atmen.

Wie die Ultra-Version ermöglicht die Apple Watch Series 10 die Verbindung von Bluetooth-Sensoren, um Radfahrstatistiken wie Trittfrequenz und Leistung zu verfolgen.

Tiefensensor und Temperaturmessung für Wasseraktivitäten

Das neue Betriebssystem ermöglicht das Laden von benutzerdefinierten Workouts, und mit einer Wasserfestigkeit von 50 m bietet die Series 10 jetzt viele der im Wasser verfügbaren Funktionen der Ultra. Der Tiefenmesser funktioniert beim Schnorcheln und die Uhr gibt Ihnen die Wassertemperatur überall, wo Sie schwimmen – sogar während eines Pooltrainings.

Apple Watch Ultra 2

Es gibt keine neue Ultra anzukündigen, aber die Ultra 2 wird jetzt in einem atemberaubenden schwarzen Titangehäuse mit einem wirklich coolen Titanium Milanese Loop-Armband erhältlich sein, das “von dem von Tauchern historisch verwendeten Maschengewebe inspiriert ist und für jede Gelegenheit stilvoll genug ist”.

AirPods 4 erhalten ein neues Design

Die neuen AirPods bieten viele der Funktionen, für die Sie bei den AirPods Pro viel mehr Geld ausgeben würden,einschließlich Aktiver Geräuschreduzierung. Sie sind in fünf verschiedenen Farben erhältlich, verfügen über USB-C-Ladeanschluss, sind 10 Prozent kleiner und bieten bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit. Sie werden für 149€ erhältlich sein, wobei die Version mit Aktiver Geräuschreduzierung für 199 € erhältlich ist.

Wir freuen uns darauf, die neuen Apple-Produkte eingehender zu testen, sobald Testmodelle verfügbar sind – bleibe auf dem Laufenden für weitere Updates.