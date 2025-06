Am 29. Juni 2025 bieten die Tiroler Alpen erneut die beeindruckende Kulisse für einen der ikonischsten Mitteldistanz-Triathlons Europas: die Challenge Kaiserwinkl-Walchsee.

Im Rennen der Damen kehrt Laura Jansen (GER) nach ihrem Start 2021 zurück nach Walchsee. Auch die heimischeFavoritin Therese Feuersinger (AUT) ist nach einem technischen Ausfall im vergangenen Jahr wieder am Start. Nach einem 2. Platz bei der Challenge Sanremo und starken Leistungen über die Kurzdistanz will sie sich vor heimischem Publikumrevanchieren. Mit dabei ist auch Milan Agnew (AUS), die sich mit einem Sieg bei der Challenge Turku im letzten Jahr und einem Top-15-Ergebnis bei The Championship auf der Mitteldistanz bewährt hat. Die Französin Julie Iemmolo, die kürzlich den 2. Platz bei der Challenge Cesenatico belegte und nun direkt von der Challenge Gdańskkommt, ist ebenfalls eine Athletin, auf die man achten sollte.

Mit weiteren Namen, die noch bekannt gegeben werden, ist das Frauenfeld ebenso spannend wie hochklassig.

Die Startliste der Herren wird angeführt von Jonathan Brownlee (GBR), Olympiamedaillengewinner und aktueller Zweitplatzierter bei der Challenge Mogán-Gran Canaria. Derösterreichische Olympiateilnehmer Tjebbe Kaindl gibt vor heimischem Publikum sein Mitteldistanz-Debüt. Mit seiner Erfahrung aus dem Kurzdistanzbereich und mehreren Starts in der World TriathlonSeries ist Kaindl ein lokaler Favorit. Ebenfalls am Start ist Kurt McDonald (AUS), der bei The Championship den 7. Platzbelegte und nun bereits sein sechstes Rennen in dieser Saison bestreitet – ein Beweis für seine Ausdauer und Konstanz.Auch der Österreicher Rafael Lukatsch bringt starke Form mit ins Rennen: Nach einem 4. Platz bei der Challenge St. Pölten und einem 6. Platz in Walchsee im letzten Jahr hat er klar das Podium im Visier.

Die Challenge Kaiserwinkl-Walchsee findet inmitten einer der atemberaubendsten Landschaften Europas statt. Sieumfasst 1,9 km Schwimmen im Walchsee, 90 km Radfahren durch die Tiroler Alpen und einen malerischen 21,1 km-Laufrund um den See.

Mit Familienveranstaltungen, Side-Events und gelebter lokaler Kultur verspricht das Wochenende unvergessliche Momente für Athleten und Zuschauer gleichermaßen.

Live-Updates und Ergebnisse zur Challenge Kaiserwinkl-Walchsee gibt es unter www.challenge-family.live.

Der Startschuss fällt am Sonntag, 29.06.2025, um 8:30 Uhr MESZ.