Bereits im Oktober 2019 wurde er präsentiert, am kommenden Sonntag um 8 Uhr feiert er endlich Premiere – der IRONMAN 70.3 Graz. Rund 1500 Starter werden beim ersten Triathlon der IRONMAN 70.3-Serie in der steirischen Landeshauptstadt erwartet. Das Rennen besteht aus 1,9 Kilometer Schwimmen, 90,1 Kilometer Radfahren und einem abschließenden 21,1 Kilometer Halbmarathon. Die Summe der Distanzen ergibt in US-Meilen die Zahl 70.3, daher auch der Namen der Serie.

Die schnellsten Athleten bewältigen die Strecke unter 4 Stunden. Die Fabelzeit des amtierenden Triathlon-Olympiasiegers Kristian Blummenfelt (NOR), der 2018 die IRONMAN 70.3 Middle East Championship in Bahrain mit 3:29:04 Stunden gewann, wird in der Steiermark vermutlich allerdings nicht zu knacken sein.

Gestartet wird beim Schwarzlsee, wo die Athleten erst nach Norden und dann über den östlichen Teil des Sees bis zum Aussichtsturm schwimmen. Dort befindet sich auch nach kurzem Lauf die “Transition Zone”, in der die Athleten die Neoprenanzüge abstreifen und auf das Rad wechseln. Spätestens 1:10 Stunden nach ihrem Start müssen alle Athleten die Schwimmstrecke bezwungen haben, sonst droht der „Cut-off“.

Die Zeit beginnt aber natürlich erst zu ticken, wenn die Athleten mit ihrem Chip die Zeitnehmung am Start auslösen. Deshalb spricht man bei IRONMAN auch nicht mehr von einem Massenstart, sondern einem „Rolling Start“ bei dem die Athleten über einen Zeitraum von rund 45-60 Minuten ihr Rennen beginnen können.

“Das Sportland Steiermark freut sich auf die Premiere des IRONMAN 70.3 in und rund um die Landeshauptstadt Graz am kommenden Sonntag. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen erfolgreichen Wettkampf und hoffe, dass die Athletinnen und Athleten von vielen Fans zu Höchstleistungen angefeuert werden”, sagt Sportlandesrat Christopher Drexler.

„Im Sportjahr 2021 steht ganz Graz im Zeichen des Sports. Unter dem Motto ‚Let’s Go Graz“ versetzen wir die Stadt in Bewegung. Es könnte daher kein besseres Jahr für die Premiere des IRONMAN 70.3 in unserer Stadt geben. Neben zahlreichen Mitmachangeboten braucht es gerade diese Sportgroßveranstaltungen, um möglichst viele für Sport und Bewegung zu begeistern. Der IRONMAN 70.3 versprüht dabei eine ganz besondere Faszination. Und weil diese auch mich gepackt hat, werde ich am Sonntag auch selbst im Teambewerb am Start sein”, fiebert Sportstadtrat Kurt Hohensinner, der in einer Staffel mit Jördis Steinegger (Schwimmen) und Peter Stöckler (Radfahren) startet, dem Event entgegen.

„Es ist eine große Ehre und Auszeichnung, dass wir eine der härtesten und faszinierendsten Triathlon- Sportwettbewerbe in der Steiermark begrüßen dürfen. Wir wünschen allen Athletinnen und Athleten einen eisernen Willen, Durchhaltevermögen und viel Erfolg. Willkommen in der Steiermark und alles Gute!”, fügt Erich Neuhold, Geschäftsführer Steiermark Tourismus, hinzu.

„Neben Kultur und Kulinarik bietet natürlich auch der Sport eine tolle Möglichkeit, das vielfältige Grazer Veranstaltungsangebot abzurunden. Gerade in diesen schwierigen Zeiten, ist der IRONMAN 70.3 ein tolles Signal“, sagt Hubert G. Pferzinger vom Tourismusverband der Stadt Graz.

Monatelange Vorbereitung

„Mit unserem ,Safe Return to Racing‘-Konzept haben wir uns jetzt monatelang auf das Rennen vorbereitet. Für uns als Veranstalter gibt es kein schöneres Geschenk als wieder Athleten bei einem Rennen begrüßen zu dürfen und die Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Für uns stehen die Gesundheit und die Sicherheit aller Athletinnen und Athleten sowie unser Helferinnen und Helfer an erster Stelle“, sagt IRONMAN Austria Operations Director Thorben Lange.

Vom kühlen Nass geht es auf die Radstrecke, die durch die grüne Mark führt und bereits jetzt das Zeug zum Klassiker hat: Nach dem Start beim Schwarzlsee geht es über Werndorf, Weitendorf, Lieboch, Hitzendorf und mit einem Anstieg vor St. Oswald bis nach Peggau, wo die Athleten wieder Richtung Süden abbiegen und über Andritz in die Grazer Innenstadt gelangen. Insgesamt 490 Höhenmeter müssen dabei bezwungen werden. 5:30 Stunden nach dem individuellen Start müssen all Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Schwimm- & Bikestrecke absolviert haben.

Als „Belohnung“ wartet der Halbmarathon durch die Grazer Innenstadt und das historische Stadtzentrum. Entlang der Mur geht es zur Finishline am Kameliterplatz. Maximal 8:30 Stunden bleiben den Startern um die gesamte Strecke geschwommen, geradelt und gelaufen hinter sich gebracht zu haben. Die ersten Athleten werden gegen 11:45 Uhr im Ziel erwartet