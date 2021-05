Nach einem spannenden Finale hat der Österreicher Thomas Steger die CHALLENGERICCIONE gewonnen. Lange sah es so aus, als würde der Spanier Pablo Gonzalez Dapena gewinnen, aber nach einem unglaublich starken Lauf war es Steger, der auf den letzten Kilometern die Entscheidung suchte. Beim Frauenrennen gewann Sarissa de Vries mit großem Vorsprung: Nach einem starken zweiten Platz bei der CHALLENGEMOGANGRAN-CANARIA zeigte sie nun, dass sie auf die höchste Stufe des Podiums gehört.

Während die Athleten beim Schwimmen eng beieinander blieben, war es Pieter Heemeryck, der als erster wieder in der Wechselzone war. Nach 26:31 Minuten konnte er seine Fahrradschuhe anziehen und wusste, dass starke Athleten wie Pablo Gonzalez Dapena (+10), Mattia Ceccarelli (+14), Davis Thomas (+17) und Frederic Funk (+33) dicht dahinter folgten . Der größte Abwesende in der Spitzengruppe war Sebastian Kienle, der drei Minuten nach dem Schwimmen zurückblieb. Aufgrund aller Koronamaßnahmen starteten die Profis mit einem Rolling Start, was bedeutete, dass die Abstände teilweise täuschten.

Auf dem Fahrrad entwickelte sich schnell eine Sechs-Mann-Ausreißergruppe. Neben Heemeryck waren auch Dapena Gonzalez, Michael Raelert, Andi Boecherer, Giulio Molinari und Mattia Ceccarelli in der Spitzengruppe. Das Tempo an der Spitze war ziemlich hoch und es gab zu den ersten Verfolgern eine Lücke von ungefähr zwei Minuten, und Athleten wie Ruedi Wild, Thomas Steger und Sebastian Kienle konnten diesen Rückstand nicht verringern.

Nach einer zweiten Runde – und damit kurz vor dem Ende der Radstrecke – hatte sich die Situation wieder geändert. Ceccarelli, der das Rennen bereits 2019 gewonnen hatte, war in guter Form und hatte sich von der Spitzengruppe nochmals absetzen können. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich auch Frederic Funk der Gruppe angeschlossen, sodass sechs Männer Ceccarelli verfolgten. Kienle verlor weiterhin Zeit und war bereits fast vier Minuten zurück.

Während der letzten Kilometer auf dem Rennrad gelang es Ceccarelli sogar, seinen Vorsprung etwas weiter auszubauen, und so begann der letzte Lauf mit einem Vorsprung von etwa eineinhalb Minuten. Die Verfolgungsgruppe blieb dieselbe, obwohl Dapena Gonzalez während des Wechsels einige wertvolle Sekunden verlor.

Dies hinderte den spanischen Athleten jedoch nicht daran, den Lauf sehr stark zu starten und nach den ersten fünf Kilometern die Führung des Rennens zu übernehmen. In diesem Moment an kam er an Ceccarelli vorbei, obwohl Heemeryck, Funk und Raelert Gonzalez Dapena sehr genau folgten. In dieser Phase des Rennens war noch alles möglich und jeder hatte gute Chancen, das Rennen zu gewinnen.

Von diesem Moment an passierte viel im Rennen. Zuerst schien Gonzalez Dapena bequem zum Sieg zu rennen, aber plötzlich war es Steger, der etwas mehr Energie gefunden zu haben schien und schnell den verlorenen Boden wieder gut machte, um dem Spanier einzuholen. Zur gleichen Zeit rückte Kienle auch vor und landete auf dem dritten Platz, als noch etwa drei Kilometer vor ihnen lagen.

Auf den letzten Kilometern machte Steger den Unterschied und erwies sich als schnellerer Läufer als Gonzalez Dapena. Steger siegte nach 3:52:34h, letztendlich 1:10 Minuten vor Gonzalez Dapena. Kienle holte drei Minuten später Rang drei.