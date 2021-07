Bereits zum dritten Mal geht der Traismauer Triathlon 2021 über die Bühne. Über 200 Triathleten werden in Traismauer erwartet. Das Rennen findet als Sprintdistanz (750m | 20km | 5km) und als olympische Distanz (1500m | 40km | 10km) statt. Nach dem Schwimmen im Naturbadesee geht es ab auf die Radstrecke. Auf den Spuren der Challenge St. Pölten fahren die Athleten durch die Weinberge, den knackigen Anstieg nach Krustetten hoch und anschließend folgt die rasante Abfahrt retour zum Renngelände. Der abschließende Lauf führt durch den schattigen Auwald und entlang der Donau ins Ziel neben dem Donaurestaurant Traismauer.

„Wir freuen uns sehr heuer zum dritten Mal in Traismauer zu Gast zu sein“, so Veranstalter Christoph Schwarz. „Das Gelände ist wunderschön und bietet sich optimal für einen Triathlon an. Die knackige Radstrecke macht den Bewerb besonders interessant und Bergliebhaber kommen auf ihre Kosten.“ Die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Donaurestaurant, Stadt Traismauer und Bestzeit sind bereit und voller Vorfreude viele Triathleten begrüßen zu dürfen. „Nach zwei gelungenen Triathlon-Events die letzten Jahre sind wir stolz auch heuer die Triathleten bei uns willkommen zu heißen“, so Rudi Hofmann, Weingut Hofmann. „Es ist toll, dass das Rennen so gut angenommen wird. An dieser Stelle möchten wir uns auch für die hervorragende Zusammenarbeit mit der Agentur Bestzeit bedanken. Gemeinsam können wir Großartiges auf die Beine stellen.“

Landesmeisterschaften Sprint Triathlon

Erstmalig finden 2021 auch die Niederösterreichischen Landesmeisterschaften Triathlon Sprint in Traismauer statt. Nach der Absage des Gerasdorf Triathlons wurden diese nach Traismauer verlegt. „Die Durchführung der Landesmeisterschaften freut uns sehr. Danke an dieser Stelle, an den niederösterreichischen Triathlonverband, für das Vertrauen. Wir hoffen ein guter Ersatz für Gerasdorf sein zu können“, so Petra Schwarz von Bestzeit. Der Startschuss fällt am 31. Juli um 14:00 (Olympische Distanz) und um 14:45 Uhr (Sprintdistanz) am Natursee Traismauer.