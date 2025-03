St. Pölten bereitet sich auf ein weiteres Triathlon-Event vor: Am 25. Mai 2025 fällt der Startschuss zur Challenge St. Pölten. Das Rennen hat sich längst als fester Bestandteil der internationalen Triathlon-Szene etabliert und bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine einzigartige Mischung aus herausfordernden Strecken, einer beeindruckenden Kulisse und einer erstklassigen Organisation.

Während die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, bieten die frühlingshaften Temperaturen in Niederösterreich ideale Trainingsbedingungen. Zahlreiche Altersklassen-Athletinnen und -Athleten nutzen die Gelegenheit, sich auf das Rennen vorzubereiten. Auch die ersten Profi-Athletinnen und -Athleten haben ihren Start bereits angekündigt. Mit dabei sind zwei bekannte Gesichter aus der nationalen Szene.

Staatsmeisterin und Staatsmeister von 2024 wieder dabei

Nach sechs Jahren Triathlonpause feierte Anna Pabinger im vergangenen Jahr ein beeindruckendes Comeback und sicherte sich in St. Pölten den Staatsmeistertitel über die Mitteldistanz. Für die Oberösterreicherin, die als Ärztin und Mutter von zwei Kindern täglich viele Rollen jongliert, war dieser Erfolg eine besondere Überraschung. „Ich habe hart dafür gearbeitet und wusste, was ich draufhabe. Aber nach so vielen Jahren Pause war nicht klar, wo ich im Vergleich zur Konkurrenz stehe“, erzählt sie. Doch sie ließ sich nicht beirren und lieferte ein starkes Rennen ab. Mit Erfolg: Neben dem Titel belegte sie auch den fünften Platz im Gesamtklassement.

2025 kehrt sie zurück nach St. Pölten. „St. Pölten ist ein wirklich top organisierter Wettkampf mit toller Streckenführung und einem unglaublichen Publikum“ schwärmt Pabinger. Die räumliche Nähe mache die Teilnahme für sie zudem organisatorisch leichter. Ihr Ziel für das Rennen ist klar: „Ich möchte mich steigern und die Dinge, die 2024 nicht optimal gelaufen sind, verbessern.“

Auch Michael Weiss, Staatsmeister 2024 und einer der erfahrensten Athleten der Szene, hat seinen Start bereits fixiert. Der Gumpoldskirchner steht in St. Pölten zum zwölften Mal an der Startlinie und hat hier bereits alle Medaillenfarben gewonnen. Trotz seiner langjährigen Erfahrung bleibt er ehrgeizig: „Klar bin ich eher auf der Langdistanz daheim und gegen die jungen Athleten fehlt mir manchmal die Spritzigkeit, aber ich kann immer wieder zeigen, dass ich noch voll dabei bin“, sagt er lachend.

Für Weiss ist St. Pölten ein echtes Heimspiel und eines seiner absoluten Lieblingsrennen. „Der Bewerb überzeugt für mich auf allen Ebenen. Streckenführung, Qualität und die Liebe zum Detail merkt man hier ganz besonders“, erklärt er. Außerdem lobt er die Innovationskraft der Veranstalter, die 2024 mit dem Einsatz des Abstandssensors Race Ranger im Profifeld ein weiteres Zeichen für Fairness und moderne Rennbedingungen gesetzt haben.

Staatsmeisterschaften werden dieses Jahr keine ausgetragen in St. Pölten aber mit hochmotivierten Starterinnen und Startern sowie einer gewohnt erstklassigen Organisation verspricht die Challenge St. Pölten 2025 einmal mehr ein herausragendes Sportevent zu werden. Der Countdown läuft – am 25. Mai 2025 ist es so weit!