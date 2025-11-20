Showdown in Cozumel: Perterer trifft auf Pabinger

Der IRONMAN Cozumel in Mexiko zählt zu den schönsten IRONMAN Events. Die Strecke ist komplett flach und geeignet für persönliche Bestzeiten. Während die Schwimmstrecke knapp 200 Meter zu kurz und teilweise mit leichter Strömung geschwommen wird, ist die Radstrecke mit 182,5 Kilometer etwas länger und sehr windanfällig. Bei perfekten Bedingungen sind sehr schnelle Zeiten möglich.

Der Bewerb findet am 23. November 2025 statt und lockt mit dem größten Age Group Startfeld für die IRONMAN World Championship auf Hawaii. Laut konastandardtime.com gibt es 100 Startplätze für Age Group Athleten zu vergeben. Hier gibt es auch die Möglichkeit, seine persönliche Finisher Zeit in die Kona Standard Time umzurechnen um zu sehen, wie weit man von einem Slot entfernt ist.

Bei den Damen kommt es fast zu Österreichischen Staatsmeisterschaften. Mit Ausnahme von Gabriele Obmann sind Österreichs schnellste Damen auf der Langdistanz am Start. Das Feld wird mit Startnummer 51 von Lisa Perterer angeführt, die heuer auf einer Welle der Euphorie von Top-Platzierung zu Top-Platzierung jagt.

Bereits mit Startnummer 53 folgt Anna Pabinger. Die Welserin gilt als Aufsteigerin der Saison und wird seit heuer von Michael Weiss trainiert – der ebenfalls bereits traditionell in Cozumel an den Start geht. Mit Nummer 63 startet Jacqueline Kallina.

Neben Perterer und Pabinger zählen wohl Sara Svensk aus Schweden und Danielle Lewis aus Amerika zu den größten Favoriten auf den Sieg.