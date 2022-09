Die Liebe zum Ausdauersport geht in Porec weit zurück. Ihren vorläufigen Höhepunkt fand sie 2019 mit der Premiere des Plava Laguna 5150 Triathlon Porec, der auch im darauffolgenden Jahr zahlreiche Athleten nach Porec zog. 2022 wird ein neues Kapitel in der Beziehung aufgeschlagen: Die Premiere des Plava Laguna IRONMAN 70.3 Porec in Istrien, Kroatien.

Über 1.000 Athleten aus zahlreichen Nationen werden an den Start gehen. Die meisten Teilnehmer kommen dabei aus Deutschland, Österreich, Kroatien, Italien und Slovenien. Der Plava Laguna IRONMAN 70.3 Porec eignet sich als perfekter Saisonabschluss am 16. Oktober 2022. Ab dem 13. Oktober wird sich Porec ganz dem Triathlon-Sport und Spirit verschreiben. Die IronKids starten am Samstag, 15. Oktober und dürfen über die gleiche Ziellinie laufen, wie die Erwachsenen IRONMAN 70.3 Finisher.

Der IRONMAN 70.3 Porec zeigt Kroatien von seiner schönsten Seite. Der Kurs beginnt mit einer 1,9 Kilometer langen Schwimmstrecke vor dem Porec Zelena Resort. Danach geht es auf die wunderschöne 90 Kilometer lange Radstrecke zwischen Porec und Visnjan. Für neue Bestzeiten wird der Istrian-Ipsilon Highway für den Verkehr gesperrt.

Die abschließende Laufstrecke führt vom Zelena Resort durch die historische Altstadt von Porec und zurück.

“Gerade die geringen Höhenmeter und die Möglichkeit des schnellen Fahrens auf der gesperrten Straße des istrischen Ipsilon-Hihgways mit einem neuen Qualitätsbelag bieten die Möglichkeit, persönliche Rekorde zu erzielen, die alle Triathleten anstreben. Die Strecke ist deshalb besonders attraktiv für alle, die sich noch nicht entschieden haben, ob sie zu ihrem ersten von Plava Laguna organisierten Ironman 70.3 nach Kroatien kommen sollen. Immer mehr Rennen auf der ganzen Welt führen Teile der Radstrecke auf Autobahnen ein, daher ist es für uns sehr wichtig, bei neuen Trends ganz vorne dabei zu sein. Beim Ironman geht es darum, über sich selbst hinauszuwachsen, und ich glaube, dass das Team von Plava Laguna alles tun wird, um den Athleten das bestmögliche Erlebnis bieten zu können,” freut sich Prof. Goran Vrus, Race Director des IRONMAN 70.3 auf die Premiere.

Die besten Athleten werden nach knapp unter vier Stunden wieder im Ziel erwartet. Aber jeder, der die Finishline überquert ist ein Held – egal ob nach vier Stunden oder 8:30 Stunden. Für die schnellsten Athleten geht es um die heiss begehrten Qualifikationsplätze zur IRONMAN 70.3 World Championship am 26. und 27. August in Lahti, Finnland.

Für alle Athleten gibt es spezielle Angebote im Plava Laguna – den Hotels rund um den Start und Zielbereich mit der besten Infrastruktur für die unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Alle Informationen zu den Angeboten gibt es hier.

Die Anmeldung zum IRONMAN 70.3 in Kroatien ist noch offen. Hier geht es direkt zur Anmeldung.