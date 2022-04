Das älteste durchgängig stattfindende Triathlonwochenende Europas geht bei der 35. Auflage den nächsten Schritt und erweitert sein Angebot, um noch mehr Profis nach Österreich zu holen. Neben dem Preisgeld von EUR 20.000 über alle Distanzen geht es ab sofort auch um PTO-Punkte in Podersdorf. Die PTO (Professional Triathletes Organization) wurde neu gegründet und ist die internationale Vereinigung der besten Profi-Triathlet:innen.

Seit 1988 ist Podersdorf eng verbunden mit der Triathlon Langdistanz. Vom legendären „IRONMAN“ in Hawaii inspiriert suchte Ende der 80er-Jahre der Triathlon-Pionier Kurt Mitschko nach einer Alternative in Österreich – und erschuf sie am Neusiedlersee in Podersdorf. Der Rest ist österreichische Triathlongeschichte.

In den 35 Jahren des Bestehens machte der Austria Triathlon Podersdorf eine stetige Entwicklung durch. Wenig erinnert noch an die spartanischen Anfangstage im Triathlonsport, wo nur eine Handvoll Athleten die Herausforderung Triathlon wagten. Mittlerweile hat sich der Austria Triathlon zu Burgenlands größter Sportveranstaltung entwickelt, die Jahr für Jahr rund 2.200 Athletinnen und Athleten an den Neusiedlersee lockt.

Geblieben ist trotz dieser Entwicklung die familiäre Atmosphäre, die kurzen Wege und die Möglichkeit, die mitteleuropäische Triathlonsaison mit einem einzigartigen Event abzuschließen.

Den ersten Schritt in Richtung der Entwicklung zu einer Großveranstaltung machte der Austria Triathlon vor exakt 15 Jahren, als man das Eventprogramm um eine Halb-Distanz erweiterte. Die halbe Ironman-Distanz (1,9km Schwimmen, 90km Radfahren und 21km Laufen) steckte damals in ihrer Wahrnehmung noch in seinen Kinderschuhen, doch es war abzusehen, dass die Entwicklung der Beliebtheit dieser Distanz steil bergauf gehen wird. Niemand Geringerer als der damalige Triathlonsuperstar Lothar Leder war der Stargast der ersten Austragung.

Während die Corona-Pandemie im Jahr 2020 den internationalen Triathlon quasi zum Stillstehen brachte, drehte das Team rund um den Austria Triathlon Podersdorf erst richtig auf und legte den Grundstein für eine weitere Professionalisierung. Man investierte in Live TV-Formate wie ein 9-stündiges “Jagdrennen” im Juli 2020, bei dem unter anderem der Olympiasieger Kristian Blummenfelt und der Mitteldistanz-Weltmeister Gustav Iden ihr Können mitten im Burgenland zeigten. Zwei Monate später konnte der Austria Triathlon als einziges europäisches Langdistanz-Rennen in Pandemiezeiten tatsächlich mit 2.000 Athlet:innen stattfinden.

Im letzten Jahr verlegte sich die mediale Aufmerksamkeit auf die Halb-Distanz. Der Austria Triathlon Podersdorf 2021 wurde über 5 Stunden live im ORF übertragen – das Mitteldistanz-Rennen aus Podersdorf rückte damit in den Fokus der Triathlonszene und auch vermehrt in den Fokus der neu gegründeten PTO.

Im Jahr 2022 geht man den nächsten Schritt. Erstmals wird es ein Profi-Rennen über die Halb-Distanz geben, wo es neben den wichtigen PTO-Weltranglistenpunkten auch ein Preisgeld von über 15.000 Euro (Halb-Distanz alleine) gehen wird. Damit bietet der Austria Triathlon vom Einsteiger bis hin zum Profi ein tolles Angebot und geht die nächsten Schritte als Teil im professionellen Triathlongeschehen in Europa.