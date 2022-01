Die Professional Triathletes Organisation (PTO) hat heute bekannt gegeben, dass sie die Anmeldung für die PTO-Tour 2022 geöffnet hat. Diese umfasst die ersten PTO Canadian Open am 23. und 24. Juli in Edmonton, Kanada, den Collins Cup am 20. und 21. August in Bratislava, Slowakei, und die ersten PTO US Open in den USA am 17. und 18. September 2022 in Irving, Texas.

Bei den PTO Canadian Open und den PTO US Open werden Rennen über 100 km und 25 km ausgetragen. Die 100-km-Wettkämpfe werden auf der gleichen Strecke ausgetragen, die auch von den Profis genutzt wird, und bestehen aus 2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 18 km Laufen – auch mit der Möglichkeit einer Staffel. Die 25-km-Rennen umfassen 500 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 4,5 km Laufen. Der Collins Cup konzentriert sich ausschließlich auf die 100-km-Distanz mit 2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 18 km Laufen am Sonntag nach dem Profirennen.

Die Altersklassenathleten haben die Möglichkeit, vor den millionenschweren Profirennen auf gesperrten Strecken am selben Ort wie die weltbesten Athleten zu starten. Diese Kombination ermöglicht es den Sportfans, sowohl als Teilnehmer als auch als Zuschauer Weltklasse-Rennen zu erleben und so das Beste aus beiden Welten für ihre Triathlon-Leidenschaft zu nutzen.

Die Startgebühren für die Altersklassen Athleten über die 100 km Distanz betragen über 330 US Dollar. In der Startgebühr enthalten sind kostenlose Rennfotos von Finisher Pix (im Wert von 49,99 $) und ein erstklassiges Rennpaket mit einer hochwertigen Finisher-Medaille, einem nachhaltigen technischen T-Shirt, einer Rennmütze und einer Renntasche (im Wert von über 200 $) sowie Verpflegung auf der Strecke, Zeitnehmung, Altersklassenehrungen, Erfrischungen für die Finisher und ein e-Zertifikat. Es gibt eine spezielle Rückerstattungsregelung, um Befürchtungen über eine mögliche Absage oder Nichtteilnahme aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie zu zerstreuen.

Alle Veranstaltungen der PTO-Tour umfassen eine erstklassige TV-Produktion, die live an ein weltweites Publikum übertragen wird, sowie ein hochwertiges Begleitprogramm, in dem die Geschichten der PTO-Profis vorgestellt werden.