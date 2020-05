Premiere des IRONMAN 70.3 Graz 2020 abgesagt

Für uns haben die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Athleten, Partner, Dienstleister und Volunteers besonders in Zeiten der weltweiten COVID19-Pandemie oberste Priorität. In Absprache mit der Stadt Graz müssen wir heute leider bestätigen, dass der für den 24. Mai 2020 geplante IRONMAN 70.3 Graz dieses Jahr nicht stattfinden kann und nächstes Jahr voraussichtlich am 23. Mai 2021 stattfinden wird. Alle angemeldeten Athleten des Rennens werden von IRONMAN direkt informiert.