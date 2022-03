Saisonauftakt für die internationale Triathlon Elite beim IRONMAN 70.3 Dubai. Das mit zahlreichen Stars der Szene besetzte Rennen konnte jedoch nur im Athlete Tracker von IRONMAN verfolgt werden. Im Unterschied zu den Vorjahren sah man von einer Liveübertragung ab.

Van Riel überrascht

Der Belgier Marten Van Riel führte das Feld bereits als Spitzenreiter aus dem Wasser. Nach 22:49 Minuten stieg der ehemalige Kurzdistanz-Spezialist als erster aus dem Wasser und sorgte auch auf dem Rad gemeinsam mit Daniel Bækkegård für das Tempo. Für den Olympiasieger und IRONMAN Weltbestzeit Halter Kristian Blummenfelt lief es nicht nach Wunsch. Bereits mit Rückstand nach dem Schwimmen fiel er auf den ersten Kilometern am Rad weiter zurück, ehe ihn eine Reifenpanne entscheidende Minuten kostete. Paul Ruttmann stieg auf Rang 18 liegend aus dem Wasser und wechselte schnell auf seine Paradedisziplin. Dort überzeugte er mit der drittschnellsten Radzeit und fuhr bis auf Rang 4 nach vorne. Nach 1:53:33 Stunden beendete er die 90 Kilometer lange Radstrecke. Schneller waren nur Marten Van Riel mit 1:53:28 und Daniel Bækkegård mit 1:53:31 Stunden.

Beim abschliessenden Halbmarathon konnte Ruttmann allerdings nicht mehr mit der Spitze mithalten. Noch bis vor eine Woche laborierte Ruttmann an einer Erkrankung. Diese dürfte ihm die notwendige Substanz gekostet haben, um in der Hitze mit der Weltspitze mithalten zu können. An der Spitze ließ Marten Van Riel nicht viel anbrennen und lief mit 1:07:56 Stunden zu einer neuen Weltbestzeit über die IRONMAN 70.3 Distanz. Hinter Van Riel freute sich Daniel Bækkegård über Rang 2 vor dem Franzosen Pierre le Corre, der noch auf den dritten Rang nach vorne lief.

Philipp überläuft Ryf | Ryf spendet Preisgeld an Rotes Kreuz

Daniela Ryf, Laura Philipp und Lottie Lucas stiegen als führende Damen aus dem Wasser. Auf der 90 Kilometer langen Radstrecke setzten sich Ryf und Philipp gemeinsam vom Feld ab und stiegen mit acht Minuten Vorsprung auf Lucas in der zweiten Wechselzone vom Rad ab. Die beiden Top-Favoriten auf den IRONMAN 70.3 World Championship Titel trennten nach 1,9 Kilometer Schwimmen und 90 Kilometer Radfahren nur zwei Sekunden. Die Entscheidung musste beim abschließenden Halbmarathon fallen. In ihrer Paradedisziplin zeigte Philipp, dass sie zu den heissesten Favoriten auf einen Sieg zählt, wenn sie am Start steht. Knapp vier Minuten nahm sie Ryf ab und siegte, wie Van Riel bei den Männern mit einer neuen IRONMAN 70.3 Weltbestzeit in 3:53:03 Stunden vor Ryf in 3:56:55 Stunden und Lottie Lucas in 4:07:03 Stunden.

Bereits vor dem Antreten hat Daniela Ryf angekündigt, ein mögliches Preisgeld dem Schweizer Roten Kreuz spenden zu wollen. Das Geld wird für die Hilfe in der Ukraine eingesetzt, um Flüchtlinge bestmöglich unterstützen zu können.