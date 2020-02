pewag wird offizieller Partner der Junior Challenge St. Pölten

„Bühne frei“ für die Youngsters, heißt es am 22. Mai 2020 in St. Pölten bei der pewag Junior Challenge. „Wir freuen uns, die Junior Challenge im Rahmen der Challenge St. Pölten unterstützen zu dürfen. Die Bewerbe in St. Pölten zählen seit Jahren zu den besten Veranstaltungen in Europa,“ freut sich Rene Vallant, Coach des pewag Racing Teams. „Mit der Partnerschaft wollen wir alle Nachwuchs-Triathleten unterstützen und ihnen die Bühne bieten, die sie verdienen“.

Die pewag Junior Challenge ist ein Bewerb für Kinder von fünf bis 14 Jahren. Die Kleinsten (Jahrgang <2015) absolvieren einen Lauf. Die älteren Athleten tragen einen Aquathlon (Schwimmen und Laufen) aus. Die Distanzen werden an das Alter der Kinder angepasst.

„Challenge St. Pölten ist ein Multisportwochenende für die ganze Familie“, verspricht Veranstalter Christoph Schwarz ein familiäres Ambiente und gibt einen Ausblick: „Die pewag Junior Challenge ist der Start in die Rennwoche und eine offizielle niederösterreichische Schulsportveranstaltung. So wollen wir möglichst vielen Kindern den Spass am Sport und den Start ermöglichen“.

Doch nicht nur die pewag Junior Challenge hat sich im Laufe der Jahre etabliert. „Das Engagement des Veranstalterteams überzeugt Profi Athleten, die seit vielen Jahren dem Team rund um Christoph Schwarz das Vertrauen schenken und immer wieder nach St. Pölten, den Mittelpunkt des Sportlandes Niederösterreich kommen. Viele Age Group Athleten und deren Nachwuchs sind Jahr für Jahr in St. Pölten mit dabei. Wir freuen uns auf spannende und emotionale Wettkampftage!“, so Vallant.