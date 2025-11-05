Perterer verzichtet auf IRONMAN 70.3 WM 2025

Lisa Perterer hat diese Woche den Verzicht auf die IRONMAN 70.3 World Championship in Spanien bekannt gegeben.

Keine 70.3 IRONMAN Weltmeisterschaft für mich.

Nachdem ich bei der IRONMAN Weltmeisterschaft in Kona alles gegeben hatte, brauchte mein Körper mehr Zeit zur Erholung als erwartet. Ich war über eine Woche krank und konnte nicht wieder in einen soliden Trainingsrhythmus zurückfinden – körperlich und mental bin ich einfach noch nicht so weit.

Deshalb habe ich die schwere Entscheidung getroffen, nicht bei der IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft in Marbella an den Start zu gehen. Es ist nie leicht, einen Rückzieher zu machen, aber es ist im Moment die richtige Wahl.

Statt dessen bereitet sich Perterer in Mexiko auf Cozumel auf die bevorstehenden T100 Rennen und vermutlich auf den IRONMAN Cozumel vor.