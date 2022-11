Am kommenden Wochenende werden Lisa Perterer und Leon Pauger eine Premiere feiern. Zum Ausklang einer, für beide durchwachsenen Saison, geht es beim IRONMAN 70.3 Indian Wells.

Die Rückschläge von Perterer im Jahr 2022 übertreffen manche ganze Triathlon-Karrieren. Perterer flog aufgrund ausbleibender Leistungen aus dem Heeressport-Kader (und kämpft seither um ihre Wiederaufnahme). Nach einem Einriss der Achilessehne und Problemen am Fersenbein musste sich Perterer zweimal schwierigen Operationen unterziehen und fiel so fast sechs Monate aus. Im Herbst dann der nächste Rückschlag: Eine übergangene Corona-Erkrankung setzte ihrem Körper stark zu – vier Wochen Pause!

Das World Triathlon Grand Final stand gar nicht mehr am Plan der Kärntnerin, die am Wochenende bei ihrem ersten Rennen über die Mitteldistanz an den Start gehen wird. Perterer geht mit Startnummer 79 in das Rennen und trifft unter anderem auf Paula Findlay. Gemeinsam mit Jeanne Collogne sind sie die einzigen Europäerinnen am Start.

Auch für Leon Pauger lief es beim World Triathlon Grand Final mit Rang 53 nicht nach Plan. Er freut sich nun auf seine erste Mitteldistanz und die anschliessende Saisonpause. Pauger, Startnummer 42, misst sich mit Lionel Sanders, Eric Lagerstrom und Bart Aernouts.