Der Triathlon Weltcup in Huatulco (MEX) ist eines der Lieblingsrennen von Lisa Perterer. Mit Platz 4 zeigte sie, dass ein Triathlon erst nach dem Zieldurchlauf vorbei ist. Damit sammelt sie viele Punkte für die Olympia-Qualifikation und die Weltrangliste.

„Das Schwimmen war wie erwartet wieder eine ‘ruppige Angelegenheit’ mit Rangeleien im Wasser, was mir nicht unbedingt liegt aber in der Triathlon-Weltklasse einfach dazugehört. Am Rad konnte ich auf die Spitzengruppe gut aufschließen und schließlich den Zielsprint um Platz 4 gewinnen. Mit dem 4. Platz kann ich sehr zufrieden sein, da ich mich nach dem Rennen in Leeds nicht unbedingt top gefühlt habe. Es wäre mehr möglich gewesen, deshalb ist die Freude über die Platzierung ‘noch nicht’ ganz ungetrübt. Was das Entwicklung betrifft, kann es aber so ruhig weitergehen”, so die Kärntnerin im Ziel.

Tanja Stroschneider belegte den 38. Platz. Die Wienerin musste die große Gruppe mit einem Raddefekt auf der letzten Runde ziehen lassen, und verpasste so eine bessere Ausgangsposition für die abschließenden 5 Kilometer.

Ergebnis Triathlon Weltcup Huatulco (MEX), Damen

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen)

1. Annika Koch (GER), 1:00:01h

2. Emy Legault (CAN), 1:00:13h

3. Bianca Seregni (ITA), 1:00:15h

4. Lisa Perterer (HSV Triathlon Kärnten, K), 1:00:32h

38. Tanja Stroschneider (UTTB, B), 1:04:15h