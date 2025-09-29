Gleich bei ihrem ersten Ironman über 3,8km Schwimmen, 180km Radfahren und 42km Laufen darf sich Anna Pabinger (Tri Team Wels, OÖ), die von Michael Weiss trainiert wird, über ihren ersten Sieg freuen. Die Oberösterreicherin siegte beim Ironman Chattanooga (USA) mit über 15 Minuten Vorsprung auf die US-Amerikanerin Jodie Robinson und sicherte sich dabei gleich auch ein Ironman-WM-Ticket für 2026.



Beim Schwimmen (flussabwärts im Tennessee River) noch auf Rang 13 liegend konnte sie sich am Rad auf Platz drei vorarbeiten. Nach rund einem Drittel des abschließenden Marathons setzte sich die amtierende Staatsmeisterin auf der Mitteldistanz an die Spitze, finishte den Marathon in unter drei Stunden (2:59:18h) und ließ ihren Gegnerinnen keine Chance.

Ergebnis Ironman Chattanooga (USA), Damen

Langdistanz (3,8km Schwimmen, 180km Radfahren und 42km Laufen)

1. Anna Pabinger (Tri Team Wels, OÖ), 8:38:55h

2. Jodie Robertson (USA), 8:54:39h

3. Danielle Fauteux (CAN), 9:01:56