OMNi-BiOTiC Apfelland Triathlon über die Kurzdistanz ausverkauft

Die Österreichischen Staatsmeisterschaften über die Kurzdistanz waren binnen weniger Stunden ausverkauft. Der OMNi-BiOTiC Apfelland Triathlon freut sich über den großartigen Zuspruch der Athleten und musste die Anmeldung über die Kurzdistanz nach wenigen Stunden wieder schließen. Der beliebte Triathlon in der Steiermark ist damit einer der ersten Triathlons in Österreich, die bereits jetzt für das Jahr 2026 ausgebucht sind. Über die anderen Distanzen sind noch Rest-Startplätze verfügbar.

Eine zeitnahe Anmeldung sei aber all jenen Triathleten ans Herz gelegt, welche den OMNi-BiOTiC Apfelland Triathlon in ihrer Saisonplanung vorgesehen haben.

Auch bei den anderen Triathlon-Events in Österreich zeigt sich bei den Anmeldezahlen ein erfreuliches Bild. Gegenüber dem Vorjahr ist der Zuspruch der Athleten wieder gewachsen.