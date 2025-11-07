Close Menu
    ÖTRV vergibt Staatsmeisterschaften 2026

    Austria Triathlon Podersdorf 2024Stefan Leitner | trinews.at
    Gestern tagte der Vergabeausschuss des Österreichischen Triathlonverbandes. Eigentlich sollten die Ergebnisse der Kommission bis 10:00 Uhr geheim bleiben, aber der Austria Triathlon Podersdorf preschte vor und verkündete, dass die Staatsmeisterschaften über die Mitteldistanz in Podersdorf ausgetragen werden.

    Als Begründung nannte der ÖTRV die bisher erfolglose Bewerbung des Veranstalters „Hauptgrund war, dass sich die Veranstalter in Podersdorf in den letzten acht Jahren sieben Mal beworben haben und den Zuschlag bisher noch nie erhalten haben. Daher hat der Vergabeausschuss für 2026 Podersdorf den Vorzug gegeben.“

    Während der Veranstalter in den vergangenen acht Jahren mehrmalig den Zuschlag für die Staatsmeisterschaften über die prestigeträchtige Langdistanz bekam, warten andere Veranstalter seit nunmehr neun Jahren auf den Zuschlag zur Austragung.

    Langdistanz Staatsmeisterschaft 2026

    Nachdem die Mitteldistanz Staatsmeisterschaften in Podersdorf im Rahmen des Austria Triathlons vergeben werden, folgt, dass die Langdistanz Staatsmeisterschaft 2026 erneut beim IRONMAN Austria ausgetragen werden. Dies trotz der Kritik der starken heimischen Langdistanz Profi Damen. Der IRONMAN Austria bietet auch 2026 ein reines männliches Profi-Feld. Somit können die sehr starken Profi Damen aus Österreich rund um Lisa Perterer, Anna Pabinger und Gabriele Obmann zwar an den Start gehen, erhalten allerdings kein Preisgeld seitens IRONMAN und keine Chance, sich für die World Championship zu qualifizieren.

    Kurzdistanz Staatsmeisterschaft 2026 in Stubenberg

    Im Rahmen des Omnibiotic Apfelland Triathlon in Stubenberg wird 2026 erstmalig die Triathlon-Staatsmeisterschaft über die Kurzdistanz ausgetragen.

    Finals Bühne für Sprintdistanz-Staatsmeisterschaft

    Bereits vor der Vergabe stand fest, dass die Austria Finals die Bühne für die Triathlon Staatsmeisterschaft bilden werden und die Durchführung der Sprintdistanz Staatsmeisterschaften in Wien, dem Austragungsort der Finals, stattfinden werden. Der Seestadt Triathlon ist mittlerweile ein erstes Saisonhighlight in Österreich und zieht nun auch die besten der Besten Athleten über die Sprintdistanz an.

