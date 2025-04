Der Österreichische Triathlonverband (ÖTRV) und ERIMA starten eine neue Partnerschaft, die bis 2028 läuft. ERIMA wird dabei offizieller Repräsentationsausstatter des ÖTRVs und sorgt für einen professionellen und einheitlichen Auftritt des Verbandes bei nationalen und internationalen Veranstaltungen.

Bereits vor den Olympischen Spielen in Tokio war ERIMA ein verlässlicher Partner des Verbandes und unterstützte den ÖTRV mit hochwertiger Sportbekleidung und Ausrüstung. Nun wird diese erfolgreiche Zusammenarbeit neu belebt und in den kommenden vier Jahren weiterentwickelt – mit dem klaren Fokus auf die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028.

Neben ERIMA ist auch ZeroD wieder als Poolpartner des ÖTRV dabei und stattet die Top-Athleten mit den neuesten Triathlon-Anzügen aus. Age Group Athleten, welche in den letzten Jahren neue ÖTRV Wettkampfanzüge für internationale Meisterschaften gekauft haben, dürfen in einem Übergangszeitraum von zwei Jahren noch mit ihren Anzügen starten, ehe sie wieder zurück zu ZeroD wechseln müssen.