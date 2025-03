Während in Istanbul in dieser Woche führende Politiker der politische Opposition verhaftet wurden und Massendemonstrationen mit über 100.000 Menschen in den Straßen stattfinden, feiert sich Europe Triathlon in Istanbul mit der Vergabe der ETU Awards und Gala-Dinner. Die ETU Sprint- und Kurzdistanz Europameisterschaft im Triathlon soll Ende August ebenfalls in Istanbul stattfinden, wo das Wappen der Stadt Wien als religiöses Symbol verboten ist.

In einer Presseaussendung gab Europe Triathlon die Ergebnisse der Wahl zum neuen Präsidenten der ETU bekannt. Mit dieser Wahl unternimmt Europe Triathlon einen wichtigen Schritt zur Gestaltung seiner strategischen Ausrichtung für die kommenden Jahre. Die neu gewählte Führung bringt eine Fülle von Erfahrung und eine gemeinsame Vision für Innovation, Nachhaltigkeit und Inklusivität auf dem gesamten Kontinent mit. Als Vizepräsident wurde der Generalsekretär des Österreichischen Triathlonverbandes, Herwig Grabner gewählt. „Ein großes Dankeschön an alle, die mich heute in Istanbul beim Europe Triathlon Kongress unterstützt haben! Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Wahl zum Vizepräsidenten von Europe Triathlon. Besonders ehrt es mich, dass ich mit den meisten Stimmen der Mitgliedsländer bedacht wurde. Ein besonderer Dank gilt auch Triathlon Austria, die es mir ermöglichen, diese ergänzende Rolle zu meiner Tätigkeit als Generalsekretär von Triathlon Austria auszuführen. Gemeinsam werden wir den Triathlonsport in Europa weiterentwickeln – mit Fokus auf die Förderung unserer Athleten, der Qualität unserer Events, nachhaltiger Veranstaltungsorganisation und der engen Zusammenarbeit mit unseren nationalen Verbänden. Auf spannende Jahre voller gemeinsamer Projekte,“ so Grabner in einem ersten Statement nach der Wahl, zu dessen ersten Gratulanten der ÖTRV Präsident Walter Zettinig gehörte. Nachfolgend die vollständige Liste der gewählten Amtsträger: Präsident Marc D’hooge (Luxemburg) Schatzmeisterin Kaisa Tamminen (Finnland) Vizepräsidenten Herwig Grabner (Österreich)

Alan Ryan (Irland) Ordentliche Vorstandsmitglieder Sara Heath (Großbritannien)

Bayram Yalçınkaya (Türkei)

Vlad Stoica (Rumänien)

Laurence De Jaeghere (Frankreich)

Jorge García Martinez (Spanien) Technisches Komitee Holger Wackerhage (Deutschland)

Sandrine Crosnier (Frankreich)

Gyorgyi Bazso-Bodnar (Ungarn)

Mustafa Şirin (Türkei)

Istvan Beseneyi (Rumänien)

Esther Sanchez Arribas (Spanien)

Sarah Taylor (Großbritannien) Entwicklungskomitee Valerie Maier (Island)

Mitja Mori (Slowenien)

Anna Grealish (Irland)

Ljudmila Medan (Serbien)

Reinout Van Schuylenbergh (Belgien)

Mario Mola Diaz (Spanien)

Hüseyin Onur Aydemir (Türkei) Frauenkomitee Jana Škanderová (Slowakei)

Non Stanford (Großbritannien)

Maxine Strain (Irland)

Mafalda Barata (Portugal) Prüfungsausschuss Alicia Garcia Pérez (Spanien)

Remko Renes (Niederlande)

Pedro Ventaneira (Portugal)