Gabriele Obmann belegte bei der Challenge St. Pölten den starken dritten Gesamtrang und hat Lust auf mehr. Klappte es für die Krankenschwester vor wenigen Jahren trotz Qualifikation für die IRONMAN World Championship noch nicht mit der Finanzierung der Teilnahme, ist der Slot nun erklärtes Ziel in drei Wochen in Frankreich. Dazu muss ein Top-3 Rang her!

Sollte es mit der Qualifikation klappen, steht der zweite IRONMAN mit der Weltmeisterschaft auch schon fest. Will Obmann allerdings sich allerdings auch National in Szene setzen – kann sie dies bei den Langdistanz Staatsmeisterschaften im Rahmen des IRONMAN Austria machen. Bekommt dabei aber weder Antrittsgeld noch Preisgeld, sondern muss Startgebühr und Unterkunft selbst bezahlen.

Die Tatsache, dass die Staatsmeisterschaft für Frauen im Rahmen des Ironmans in Klagenfurt (Pro-Männer-Rennen) ausgetragen wird, stößt vielen heimischen Sportlerinnen, darunter auch Obmann bitter auf. „Es war enttäuschend für uns, dass sich der österreichische Verband so entschieden hat“, erklärt eine Ausdauerathletin. „Wir können zwar starten, erhalten aber kein Preisgeld und werden auch nicht gewertet – außer für die Staatsmeisterschaft. Die Aussage ‚Irgendjemand wird schon Staatsmeisterin werden‘ zu hören, war wirklich hart. Es wäre ein Leichtes gewesen, das zu trennen.“