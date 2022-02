In der Bundeshauptstadt Wien wird es 2022 einen zweiten Triathlon-Bewerb geben. Das junge Veranstaltungsteam rund um die “Team milliSPORTS YOUNGSTARS” legt dabei einen speziellen Fokus auf die Nachwuchsbewerbe und freut sich, gleich im ersten Veranstaltungsjahr die Wiener Landesmeisterschaften der Nachwuchsathleten austragen zu dürfen.

Der “Seestadt Triathlon” findet am 15. Mai in der Seestadt Aspern statt. Neben den Nachwuchsbewerben werden Open Water Schwimmbewerbe und ein SuperSprint Triathlon mit Windschattenfreigabe für Erwachsene ausgetragen. Die Radstrecke ist dabei vor allem technisch anspruchsvoll. So warten neben sechs 90 Grad Kurven auch vier 180 Grad Wenden pro Runde auf die Athleten. Nicht nur Ausdauer ist hier gefragt, sondern auch der schnelle Antritt, um die Gruppe nicht zu verpassen.

Das Programm des ersten Seestadt Triathlon in Wien

SO, 15.5. / 08:30 Uhr OPEN-WATER-SWIMMING

750m Schwimmen / 1.500m Schwimmen / 3.800m Schwimmen

SO, 15.5. / ab 11:00 Uhr SCHÜLER- JUGEND- JUNIOREN TRIATHLON

25m – 500m Schwimmen / 1km – 13,3km Radfahren / 250m – 3,3km Laufen

SO, 15.5. / 16:00 Uhr SUPER SPRINT MEN (Windschattenfreigabe)

300m Schwimmen / 8km Radfahren / 2km Laufen

SO, 15.5. / 17:00 Uhr SUPER SPRINT WOMEN (Windschattenfreigabe)

300m Schwimmen / 8km Radfahren / 2km Laufen

SO, 15.5. / 18:00 Uhr SUPER SPRINT 2ER-STAFFEL (Windschattenfreigabe)

2x 300m Schwimmen / 2x 8km Radfahren / 2x 2km Laufen Alle Informationen zum ersten Seestadt Triathlon gibt es hier.