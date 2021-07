Die IRONMAN-Weltmeisterschaft in Kona ist das Event, das jeder Langdistanz-Triathlet gewinnen möchte. Aber um auf Big Island gewinnen zu können, müssen sie sich zuerst qualifizieren.

Das Rennen findet in Kailua-Kona an der Westküste von Hawaii Island („The Big Island“) statt und bringt die besten Langstrecken-Triathleten der Welt zusammen. Die Premiere im Jahr 1978 war die Idee des US-Marinekommandanten John Collins und seiner Frau Judy, bei der 15 Teilnehmer den harten Kurs bestritten. Der Kommunikationsspezialist der US Navy, Gordon Haller, wurde mit 11:46:58 zum ersten IRONMAN Champion gekrönt.

Dave Scott, Paula Newby-Fraser, Mark Allen und Natascha Badmann gehören zu einer Reihe von Athleten, deren Namen fest mit Kona verbunden sind. Sie konnten die IRONMAN World Championship mehrmals gewinnen.

2021 wird die 44. Ausgabe des legendären Wettbewerbs sein. Bis zu 100 verfügbare Plätze stehen für die besten Damen und Herren zur Verfügung. Sie treten gemeinsam mit tausenden Age Group Athleten an.

Obwohl der Kurs im Laufe der Jahre optimiert wurde, ist er immer noch einer der härtesten der Welt. Die Athleten schwimmen 3,86 km durch die Kailua Bay, bevor sie eine 180,2 km lange Radstrecke und einen 42,2 km langen Lauf durch die atemberaubenden Kona-Lavafelder absolvieren .

Jan Frodeno ist aktueller Streckenrekordhalter bei den Herren, nachdem er 2019 mit sensationellen 7:51:13 den Sieg eingefahren hat. Im Jahr zuvor hatte die Schweizerin Daniela Ryf mit 8:26:18 Stunden einen Streckenrekord bei den Damen aufgestellt.

Die qualifizierten Profi Männer:

Bart Aernouts (Belgium)

Emilio Aguayo Munoz (Spain)

Josh Amberger (Australia)

Florian Angert (Germany)

Daniel Bækkegård (Denmark)

Andi Boecherer (Germany)

Alistair Brownlee (United Kingdom)

Matt Burton (Australia)

Tyler Butterfield (Bermuda)

Leon Chevalier (France)

Denis Chevrot (France)

Braden Currie (New Zealand)

Mario De Elias (Argentina)

Andrea Dreitz (Germany)

Jan Frodeno (Germany)

Pedro Gomes (Portugal)

Javier Gomez (Spain)

Arnaud Guilloux (France)

Matthew Hanson (United States)

Ben Hoffman (United States)

Kristian Hogenhaug (Denmark)

Gustav Iden (Norway)

Sebastian Kienle (Germany)

Sam Laidlow (France)

Patrick Lange (Germany)

Chris Leiferman (United States)

Sam Long (United States)

Justin Metzler (United States)

Max Neumann (Australia)

Tim O’Donnell (United States)

Mike Phillips (New Zealand)

Jason Pohl (Canada)

Andy Potts (United States)

Joe Skipper (United Kingdom)

Kyle Smith (New Zealand)

Boris Stein (Germany)

Matt Trautman (South Africa)

Jan Van Berkel (Switzerland)

Tim Van Berkel (Australia)

Michael Weiss (Austria)

Cameron Wurf (Australia)

Die qualifizierten Profi Damen:

Teresa Adam (New Zealand)

Ruth Astle (United Kingdom)

Nikki Bartlett (United Kingdom)

Mirinda Carfrae (Australia)

Lucy Charles-Barclay (United Kingdom)

Haley Chura (United States)

Judith Corachan Vaquera (Spain)

Linsey Corbin (United States)

Sarah Crowley (Australia)

Chantal Cummings (United Kingdom)

Kelly Fillnow (United States)

Gurutze Frades Larralde (Spain)

Tara Grosvenor (United Kingdom)

Anne Haug (Germany)

Heather Jackson (United States)

Meredith Kessler (United States)

Tessa Kortekaas (Spain)

Chloe Lane (Australia)

Fenella Langridge (United Kingdom)

Carolin Lehrieder (Germany)

Carrie Lester (United States)

Justine Mathieux (France)

Katrina Matthews (United Kingdom)

Rachel McBride (Canada)

Simone Mitchell (United Kingdom)

Skye Moench (United States)

Kimberley Morrison (United Kingdom)

Angela Naeth (Canada)

Sarah Piampiano (United States)

Daniela Ryf (Switzerland)

Laura Siddall (United Kingdom)

Kylie Simpson (Australia)

Maja Stage-Nielsen (Denmark)

Sara Svensk (Sweden)

Michelle Vesterby (Denmark)

Amelia Watkinson (New Zealand)

Hannah Wells (New Zealand)

Für jene Athleten, die sich noch nicht qualifiziert haben, wird es langsam eng. Die letzten Qualifikationsbewerbe für die Profi-Athleten sind: