Spätestens mit dem Gmunden Triathlon ist Triathlon wieder zurück! Das ausgeklügelte COVID-19 Präventivkonzept erlaubte den Teilnehmern des Gmunden Triathlons ein Triathlon-Wochenende, dass an das Jahr 2019 zurück erinnerte. Massenstart! Sonnenschein! Spaß!

Erstmalig startete das Gmunden Triathlon Wochenende bereits am Freitag mit einem River Crossing. Über die Distanz von 1.000 Metern bzw. 2.000 Metern ging es vom Seebahnhof in die Traun und wieder retour. Eine starke Strömung und hoher Wellengang konnte aber den Favoriten nichts anhaben. Über 2.000 Meter setzte sich Georg Enzenberger vor Paul Ruttmann durch. Bei den Damen gewann Miriam Aigner. Über 1.000 Meter gewannen Gerald Will und Nicole Hinum.

Am Samstag feierte ebenfalls ein neuer Bewerb seine Premiere. Die Olympische Distanz, bei der gleich im ersten Jahr die Oberösterreichische Landesmeisterschaft ausgetragen wurde. Bei perfektem Sonnenschein und einem ruhigen Traunsee dominierte der Gmundner Paul Ruttmann. Er distanzierte mit der schnellsten Schwimm- und Radzeit die Konkurrenz um fast zehn Minuten. Rang zwei ging an Christoph Schatzmann vor dem Deutschen Johannes Denner. Bei den Damen gewann Denner’s Landsmann Sarah Schönfelder vor Sigrid Mutscheller und Anja Weilguni.

Der Sonntag stand im Zeichen der Sprintdistanz. Gmunden zeigte an diesem Wochenende sein drittes Gesicht: Leichter Nieselregel und Wind! Der Sieg ging an den Deutschen Hannes Butters vor Raphael Petrovic und Daniel Grabner. Theresa Moser gewann bei den Damen vor Petra Autengruber und Stefanie Neuner.