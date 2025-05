in

Der ORF überträgt am Sonntag ab 06:45 Uhr live auf ORF Sport+!

Am Sonntag heisst es nicht nur für die Athleten früh aufstehen. Der erste Triathlon-Höhepunkt im Osten Österreichs steht vor der Türe und wird live im TV und im Stream auf trinews.at übertragen.

Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.