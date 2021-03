Der IRONMAN 70.3 Dubai am Freitag ist der Auftakt zu einem langen Triathlon Tag. In einer anderen Zeitzone findet am gleichen Tag in den Abendstunden die Challenge Miami statt. Zum bereits sechsten Mal wird in Dubai der IRONMAN 70.3 am kommenden Freitag ausgetragen. Die Vorfreude auf Action ist auch bei den Profi-Athleten groß. 80 Profis haben zum Rennen gemeldet – unter ihnen auch drei Österreichische Profis.

Angeführt wird das Starterfeld vom Vorjahreszweiten Pieter Heemeryck aus Belgien bei den Herren und der Schweizerin Daniela Ryf bei den Damen, die bereits in den Jahren 2016 und 2017 in dem Emirat am Persischen Golf gewinnen konnte. Für Ryf ist es der erste Wettkampf seit über eineinhalb Jahren.

Aus Österreichischer Sicht sind Paul Ruttmann, Georg Enzenberger und Michael Weiss am Start, die ebenfalls nach langer Wettkampfpause wieder einmal “racen” wollen.

Für die Einreise nach Dubai wird ein negativer PCR-Test benötigt, der keine 72 Stunden alt sein darf. Am Wettkampfgelände wird zusätzlich die Körpertemperatur der Teilnehmer gemessen. Die Schutzmaske darf erst wenige Sekunden vor dem Rolling Start abgenommen werden.